2021電信評比網路民調出爐！四大電信公司獲得網民肯定

關注產業動向，是「卓越雜誌」致力耕耘和發展的方向。為了解台灣民眾選擇電信的關鍵指標及認知，此次「卓越雜誌」透過網路票選進行調查，期望以公平公正的民眾調查以呈現台灣電信業特色，協助大眾認識優質的電信團隊，調查結果於4月15日於台北福華大飯店盛大舉辦頒獎典禮，最終共4家電信公司獲得殊榮。

當今現代，隨著知識經濟的迅速發展，手機也幾乎已經離不開我們的生活，「卓越雜誌」為了解台灣民眾對國內五大電信(遠傳、中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太)表現、喜愛以及服務的認知評比，此次評比方法是透過網路進行調查，針對服務品質、行動網路、最速5G、數位創新、CSR社會責任、行銷創新，增進業界良性競爭與滿足民眾知的權益。

商發院董事長許添財（左）頒發｢最佳最速5G｣及｢最佳行動網路｣兩項大獎給中華電信行動通信分公司簡志誠總經理領獎。

當日出席頒獎嘉賓包含商發院董事長許添財及卓越雜誌董事長鄭玉章等，均對此次活動表示肯定及讚賞。

卓越雜誌董事長鄭玉章表示，5G時代讓台灣的行動網路速度在過去兩年間持續穩定提升，部分原因在於其覆蓋全國的5G部署計畫。對於行動網路不離手的我們來說，身在台灣真的相當幸福，也非常感謝各家電信業者的努力。

相較國外，台灣人口數2357萬、面積36,193平方公里，就有5家電信品牌可供挑選依據企業不同場域的需求、建置成本及後續維運的複雜度，大家紛紛推出自家的5G專網方案，搶灘商用新戰場。今天卓越電信評比獲獎的皆是實力堅強且業績表現有目共睹的績優電信公司，希望此次得獎名單能作為讀者選擇電信的參考首選。

亞太電信行銷中心鄧美慧副總經理（右）接受商發院董事長許添財頒發｢最佳服務品質｣和｢最佳數位創新｣兩項大獎。

商發院董事長許添財則表示，受到疫情影響，雖然無法出國但5G的來臨，重構數位經濟生態，拉動國民經濟發展，城市生活包括交通、安全、教育、旅遊等各個方面都將變得更加智慧化。

另外，遠距產業、宅經濟，都是需要很強的輸送效能，而電信業者更是首當其衝，所以台灣在與他國競爭，不僅僅是靠產業、IC，電信業者也是相當重要的一塊產鏈，希望各位能持續為台灣發光、發熱。（圖／徐邦浩提供）