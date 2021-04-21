成運電動巴士安全長壽命 立足本土放眼海外

當鴻海集團MIH造車平台甫對外宣示，今年第四季將打造出電動乘用車、電動巴士樣車之際，成運汽車已率先取得交通部電動大客車示範型補助計畫資格，站上台灣電動巴士制高點；2021年成運開始調整產能，並規劃新生產基地，立足台灣，放眼東協、中亞五國，擘劃推動電動巴士整車輸出、整廠輸出計畫。

成運汽車成立於2003年，十多年來已打造銷售5800輛各式柴油低底盤大客車及長途客車，居台灣巴士製造前三大；面對電動車新商機，近年成運整合產業鏈，投入設計、製造、銷售電動巴士，2019年起以自主開發的電動大巴陸續通過ARTC電車底盤及整車認證，以及VSCC電動巴士四項性能(爬駐坡、高速巡航、續航及殘電警示)驗證，今年Q1領先通過政府DMIT示範型計畫(在台灣設計&製造)，成為電巴台灣隊一員。

成運的電動巴士屬台灣品牌、台灣設計、台灣製造，三電系統主要搭載日本電池與德國ZF輪邊馬達，高功率快充充電系統、IT系統皆採台灣本地產品，整車結合製造商與營運商共同開發；近一年來成運電動巴士以一般型補助計畫銷售至嘉義市、新北市共52輛，未來推展全台市場外，將更著重海外市場的整車輸出、整廠輸出。

成運指出，電動巴士的動力總成採德國ZF Motor AVE130，輪邊感應馬達功率2 x 125 KW、扭力2 x 11,000Nm、採水冷及氣冷雙系統散熱。電池系統採超高安全性的日本鋰鈦氧電池(LTO)電池芯，其快充特性，15分鐘電池可從20％充電至80％，耐低溫性佳，攝氏零下30度環境下也能正常工作，另一大特點是，在3C功率下快充仍有2萬次超長循環壽命，長達十年的保固期，成為產品的一大亮點。

藉由LTO電池的快充特性，客運公司搭配各地場站的快充充電設備，成運電動巴士解決業者的里程焦慮問題，電巴搭載的電池系統容量只需德國、中國電動巴士電池的一半，甚至三分之一，讓客運業者可根據路線運行需求，彈性搭載電池系統電量，為客戶省下電巴電池系統建置的大量成本。

成運汽車董事長吳定發強調，公共運輸業安全第一，成運精心選用鋰鈦氧(LTO)電池芯全力打造出高安全性、高妥善率、長壽命的電動巴士；對於電動巴士電池芯國產化問題，他表示不排斥，心情是「期待，審慎」，回應了產業界的關切。