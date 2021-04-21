亞福儲能綠色創新鋁電池 可望解決電池環保難題

無論是3C電子產品、電動車、不斷電系統等，電池在日常生活帶來許多便利性，更是未來能源轉型及儲能應用的重要利器，但大量的汰役電池將何去何從？無法處理回收的電池又將帶給地球多少環境衝擊？

電池技術的革命來自關鍵材料的創新，從上游礦產來源、材料配方組成、到電池結構設計，都將影響後續回收可行性及商業模式。2015年鋁電池技術於《Nature》科學期刊發表研發成果，先後獲得美國R&D100及愛迪生發明獎（Edison Awards），引起全球學術與產業界關注，除了具備快速充放電、耐候、安全及長壽等優異特性外，是真正可回收再利用的綠色新電池。

亞福儲能為全球首家將鋁電池商業化運轉的公司，成立之初即以高標準看待環保議題。創辦人陳朝暉董事長指出：「建立對環境最低負擔的產品價值鏈為初衷，致力朝環境友善發展，解決當前電池產業應用困境。」在商業化過程中，研發團隊不斷改良材料及配方設計，堅持不使用衝突礦產、國際環保法規高度關切物質及揮發性有機物，落實企業發展使命。

創立初期已將回收製程列入整體規劃，未來鋁電池汰役後，回收材料可再投入製程使用，發揮循環經濟價值。而製程中的用水、用電亦是能源消耗的關鍵，鋁電池隨研發技術突破，相關設備也持續優化，建立低耗能製程、提升節能減碳成效。

陳朝暉更表示：「新創公司必須能真正解決產業及環境難題才有新創價值」，未來亞福儲能將自建回收製程，有效控管資源投入與廢棄物產出，透過鋁電池履歷系統，掌握電池的全生命週期，並與下游應用廠商合作，連結電池維修及汰換服務，發揮每顆電池最大價值，不再因產業經濟發展而製造更大量的電池垃圾。

今年世界地球日的主題為「修復我們的地球」，電池製造業過去被認定為高汙染產業，亞福儲能以革命性的創新產品及經營模式，將在儲能市場帶來差異化的競爭優勢，同時，也透過更環保的鋁電池為生活環境產生更長遠的價值貢獻。