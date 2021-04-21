打造下一個護國神山的產業鏈 森崴能源：台灣離岸風電居亞洲示範地位

在全球永續發展與台灣能源轉型政策的潮流中，正崴集團子公司森崴能源訂定「光、風、水、氣、大平台」發展戰略，專注於太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；潔淨能源液化天然氣(LNG)進口、綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術等全方位能源服務。

「我們不是因為生存而工作，我們是為了人類生存而工作」，森崴能源總經理胡惠森指出，綠電已不再只是綠電，而是國家競爭力的基本能源，綠電已是必然趨勢。台灣的離岸風電具有亞洲示範及先驅領航的關鍵地位，可望打造下一個台灣護國神山的產業生態鏈。

胡惠森表示，2025年，台灣能源轉型結構目標為燃氣電廠50％、燃煤電廠30％、再生能源20％。再生能源設置目標27GW以上。但在世界各國紛紛調高再生能源占比至50％、甚至100％目標及推動俗稱碳關稅的「碳邊境調整機制」趨勢下，2025年台灣再生能源達到20％，到底是達標，還是下一個使命的開始，值得國人深思。

森崴能源以保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源為核心價値與願景，擁有豐富的工程經驗與專業能源技術整合團隊。旗下的富崴能源去年以628.88億元標下彰化台電離岸風場二期計畫，積極培養台灣離岸風電設計規劃及海事工程人才。

此標案包含EPC(統包工程)及5年維運合約，成為台灣第一家同時包下離岸風電EPC專案工程、並取得維運合同的台灣業者。台電預計將在2025年9月底前完工併聯，預估年發電量超過10億度。

森崴致力成為全球最專業的再生能源、潔淨能源服務企業，並實現全球永續發展目標(SDGs)，堅持不開發優良農林地，提供全方位的綠能整合服務，響應國際RE100再生能源倡議，提供最優質的潔淨能源(LNG)一站式整合服務，領航台灣能源轉型。

森崴綠電發電量每年達 4 億度，減碳量 213,045 噸，等同種植 1,775 萬棵樹，相當於 737 座大安森林公園。森崴能源誠摯邀請對環保有志一同的廠商提供屋頂或場地建置太陽能電廠或購買再生能源憑證(T-REC)，一起為全球永續發展盡一份心力。