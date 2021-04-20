三星SDI電池方案將被台電採用 打造亞洲首例電力頻率調整儲能系統

肩負全台穩定供電任務的台電公司為兼顧能源轉型，再生能源比例增加的需求，首度開辦大型儲能專案— 「儲能自動頻率控制AFC頻率備轉輔助服務」，國際知名電池業者韓國三星SDI公司配合國內廠商如智慧能源大廠大同公司等，為此專案共同提供高效且安全的國際級解決方案，大同公司近期將取得台灣首例UL9540儲能系統安全性現地認證，並預計在4月份完成台電測試、併網運轉的目標，與台電攜手共同打造亞洲首例電力頻率調整儲能系統。

台電近期也同步推動「輔助服務交易試行平台」，計劃在今年第二季上線，三星SDI也將與台灣的業者共同擴大儲能系統電力輔助服務，預計於2022年提供近100MW的調頻服務。

「巴黎協定」2015簽署後，世界各國積極響應「節能減碳」的環保行動；為落實非核家園的願景，我國政府推動多項新能源政策，其中更以節能、創能、儲能及智慧系統整合等措施，帶動新興綠能產業發展促進綠色就業。隨著再生能源的發電量日益上升，儲能設備的搭配能讓電力輸出穩定、緩解電網壓力，並可作為用電量多寡的彈性調度，然而在創造新電力的同時，高效儲能的技術和設備扮演重要關鍵。

韓國三星SDI台灣分公司總經理鄭一衡表示，三星SDI擁有最成熟的儲能電池解決方案，第三代產品的專利消防安全設計已通過UL9540A最高安全驗證，去年在全球儲能市場的市占率排名第一，案場累積的安裝實績已達到15GWh。三星SDI憑藉豐富的案場經驗與安全設計的開發能力，可以協助台灣相關業者提升儲能系統整合與應用。

鄭一衡透露，三星SDI以往也和台灣電動機車夥伴共同開發新一代電池，為台灣在推動零排放的綠色議題上作出貢獻。重視台灣推動綠能的願景，鄭一衡將帶領三星SDI台灣分公司持續提供更優質、更安全的電池產品，搭配在地化的服務，與台灣的夥伴們一起努力，共推再生能源的發展，在提升經濟繁榮的同時，也能兼顧環境友善，與台灣政府齊心邁向綠色家園。