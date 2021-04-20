十年磨一劍 產業需求再現

NMT (Nanometer Molding Technology)—金屬與塑膠奈米結合技術

在ㄧ般人的認知下, 金屬與塑膠要牢牢的結合在ㄧ起, 必需依靠黏著劑接合才可能辦得到, 然憑藉著科學的日新月異, 要把金屬與塑膠不靠第三方介質卻能強而有力地緊密接合, 再也不是天方夜譚了。

金屬與塑膠奈米結合技術(NMT) ，就是把金屬經過表面處理後，與塑膠一起射出成型的工藝，不需使用黏著劑即可讓金屬與塑膠一體成型，緊密結合，輕易做到”你中有我, 我中也有你”的你儂我儂的境界,可達到金屬的外觀質感又兼具強度、輕量化的設計等等優勢，因而使NMT這技術被廣泛運用。

產業運用—智慧型手機

NMT是昱捷(股)由日本取得專利授權，於2009年幫宏達電HD2金屬機殼手機達成完美壯舉，HD2運用此技術將金屬外殼與塑膠結構一體成型，使得背蓋表面呈現精緻的金屬質感，內部結構以塑膠注塑一次成型，大幅降低成本開創後續金屬機殼的大量運用。

而蘋果帶動高階手機金屬質感的需求大幅提升，卻遇上天線在全金屬機殼容易導致收訊不良的問題，使得金屬機殼外觀要有部分塑膠來讓天線當作收發部位，故塑膠區域與金屬的結合力要求更為嚴苛，大量智慧型手機如HTC、ASUS、華為、OPPO等開始採用NMT運用在金屬機殼，在接下來的十年大放異彩。

典範轉移—筆記型電腦

日本三井化學在業界已經是翹楚，發現此技術運用極其廣泛後，取得專利權和昱捷合作並提供技術支援，昱捷設立子公司三昱技研負責這部份業務，將適用的金屬材質由常用的鋁合金擴展到鎂鋁合金，且應用產品擴展到筆記型電腦機殼上。

手機4G天線需要金屬機殼有塑膠部位增加訊號，當邁入5G世代，天線數量需求只會更多，機殼需要有更多塑膠部位放置天線，在能使用的空間有限下，NMT應用將不只局限於高階機種，而是金屬機殼皆要使用。另外筆記型電腦也開始需要5G天線，所以金屬機殼也將大量導入NMT技術，將手機泛用的技術，轉移到筆記型電腦的生產上。

未來趨勢—材料運用

近十年來，智慧型手機廣泛運用NMT，筆記型電腦也增加使用此技術，當5G時代的來臨，天線的收發更為重要，筆記型電腦需求更勝手機。而筆記型電腦目前遇到的瓶頸，則是輕量化與散熱的考驗，設計者開始思考使用鎂鋁合金，在重量、散熱皆較之前的鋁合金有優勢，未來趨勢鎂鋁合金的應用將會持續上升，而擁有良好鎂鋁合金量產經驗的昱捷，除了不斷精進NMT技術開發，同時也引進日本三井的新產品—碳纖+PP複合材, 二者搭配應用,提供給客戶更輕量、更環保、並兼具強度的新選擇。

昱捷將會緊跟著市場趨勢，扮演更重要的角色，邁向更美好的十年。