愛能 發表太陽能「瀝青屋頂」BIPV

愛能公司在屋頂型太陽能發電模組開發上不斷創新求變，力求提供全球各國更簡便、美觀、效率、低碳的屋頂型太陽能發電產品；繼二年前創新推出建築一體型太陽能浪板BIPV(Building Integrated Photovoltaic)之後，近期愛能公司再發表最新開發的太陽能瀝青屋頂BIPV，並已向美、台、中、越、菲五國申請發明專利。

建築一體型太陽能浪板是愛能公司在屋頂型太陽能發電模組首個獨步全球的創新之作，它結合屋頂鋼浪板與太陽能模組為建材一體型，獨創將太陽能電池片直接封裝在屋頂鋼浪板上，完全顛覆傳統太陽能發電模組結構，也改變太陽能模組安裝方式，藉此省去傳統太陽能模組的玻璃、鋁框及安裝的支架平台，太陽能浪板大幅減輕系統重量，發電效率更好，且有安裝容易、省時、省工，不滲漏雨水、隔熱等諸多優點。更由於模組結構改變，二十年後報廢回收處理變得簡單，真正達到低碳足跡。

太陽能瀝青屋頂BIPV創新發明，主要用以取代目前國外流行的木建築屋頂的瀝青板，創新產品將太陽能電池片封裝在瀝青板上，打造成一片片輕薄的太陽能瀝青板模組，安裝時太陽能瀝青板一片依序交疊另一片，固釘在木屋頂上；透過特別設計的軟性金屬導電帶，串接每一片模組，無須接線盒，整體外觀平整美觀，利用特別設計的交疊固定施工方式，完全蓋住每一片模組的釘丁處，也蓋住導電帶，太陽能瀝青屋頂既能發電，也有防水、隔熱功能。

愛能公司總經理張耀升博士指出，太陽能瀝青屋頂模組的創新發明專利有十多項，專利著重在結構與安裝方法，它的安裝成本與太陽能浪板模組差不多，大約兩坪面積可安裝1KW；太陽能瀝青屋頂適於北美、日本、歐洲、澳洲等地區高端木建築屋頂，產品設計有透明、黑色、白色等三種，客戶可根據喜好或房屋整體色系搭配作選擇。

張耀升博士透露，太陽能瀝青屋頂的潛在競爭對手是Tesla的屋頂瓦產品，相較而言，太陽能瀝青屋頂不論整體造型、安裝成本、發電效率等皆有優勢。近年愛能拓展海外屋頂型太陽能發電市場，獲得歐美國家業者許多正面的回應，未來創新的太陽能瀝青屋頂取得各國發明專利後，計畫以授權方式，攜手國內外業者，合作拓展全球各國屋頂型發電市場。