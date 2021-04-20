穩得109年EPS4.32元 股利共3.2元

專注於一站式購足完整提供EMC、RF及安規認證解決方案商-穩得實業(6761)延續2020年下半年以來的營運成長走勢，今年第一季營運表現更為亮眼，穩得自結前三月合併營收438,750千元，年增35.29％，單月及單季營收雙創歷史新高，看好網通、安全監控、IPC、車用電子、3C等市場端暢旺需求，今年營運成長展望不看淡。

穩得日前董事會通過109年度合併財務報表，全年度營收14.64億元，創下歷史新高，成長12.99％，毛利4.27億元，毛利率29.15％，營業利益1.23億元，稅前淨利1.15億元，成長28.7％，稅後淨利0.92億元，成長20.9％，EPS4.32元。董事會同時通過109年度盈餘分配案，決議配發3元現金股利，0.2元股票股利，配息率逾七成，維持一貫高配息率作風。

對於2020年二位數營運成長表現，穩得發言系統表示，去年營運表現符合預期，主要應用市場的網通、安全監控、IPC、車用電子、3C等全面穩定上揚，其中主要網通市場，包括5G應用持續有不錯的成績，其次，上半年新設立的深圳EMC、RF測試實驗室，下半年業務逐漸發酵，成為新的營運成長動能，再者，認證實驗室發揮創新商業模式效應，帶動穩得的自有品牌出貨成長，使得2020年營收與獲利雙創新高，也都出現二位數的成長。

穩得實業的一站式購足EMC認證服務創新商業模式不同於國內其他認證實驗室，穩得的EMC、RF及安規認證技術服務，係以自家工程師支援客戶提供產品認證前除錯服務與使用實驗室，透過專業技術服務協助客戶採用適合的元件產品，取得產品EMC認證書；主要的收益來源是元件銷售與認證服務，與國內其他同業主要靠收取認證實驗室租金作為收益，大不相同，強化實驗室高使用周轉率對穩得有利，同時也可加速客戶產品上市時間，創造雙贏。

如何掌握市場脈動趨勢，建置新的EMC認證實驗室，增加既有產業服務能量並即時反應新興產業與客戶湧現的需求，是穩得經營者展現高遠視野，進而超前部署的致勝之道；去年新設立的深圳EMC實驗室不到一年時間，在當地網通、IPC及安全監控行業，逐漸受到當地客戶好評與肯定，業務量逐季成長，2021年中，穩得將再投資在新店設安規認證實驗室，瞄準電動自行車市場，專攻電池與整車認證發證業務。也看好5G通信建設帶來的5G基地台、CPE終端設備的戶外防雷擊保護元件新商機 。