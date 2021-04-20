天晴能源是環保愛地球的執行者

根據能源局的統計，108年火力發電占台灣總發電量比例為80.6％，核能發電比例13.4％，再生能源比例6％，其中含太陽能發電4.7％，與其他國家所設置的比例相對較少，中國10％、美國12％、日本10％和土耳其13 ％。 歐盟平均為21％，英國33％和德國42％的比重更高，故太陽能源在台灣地區尚需更高的開發度。

依經濟部公告自今（2021）年元旦起正式上路的「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，俗稱用電大戶條款，規範契約容量5,000kW以上用戶，必須在5年內設置契約容量10％的再生能源。天晴能源響應政府政策，優先配合各工廠、企業等高用電單位，規劃完善的綠能發電設備，以最高規格的施工品質，完成各個案場。

天晴能源成立於2012年10月，勵志全面推廣空氣能、太陽能等可再生能源事業，擁有專業的太陽能系統設計規劃、服務、施工、維運管理的團隊，為客戶提供專業的綜合節能解決方案。公司始終以提供「節能、安全、環保、潔淨」的綠能系統，為後代子孫提供舒適的綠能生存環境為己任，致力於創新能源技術，開發潔淨能源，為地球提供先進的可再生安全節能產品。

天晴能源公司致力發展太陽能光電系統建設，以期待能取代核能、燃煤的發電方式，為現代人類的生活提供無汙染的能源，留給下一代更好、更乾淨的地球。如此美好的願景，值得所有人共同追求；天晴能源公司高品質高效能的光電能源設備，及其所提供的申請、裝配與售後服務，使得這美好願景的實現變得更近更容易。期待大家共同盡一份心力，讓這個世界更加美好。洽詢電話：0800-389-359。