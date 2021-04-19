NAS大廠威聯通 跨足網通成績亮眼

傳統網通廠在國際環境劇變和5G加速商用化狀況下，勢必要有所創新方能永續經營，而過去台網通業著重硬體研發，如今越來越多大廠朝軟體方向發展，已成大趨勢。威聯通科技(QNAP)為工業電腦大廠威強電之子公司，目前包含儲存、網通及智慧視訊三大產品單位，其中NAS(網路儲存伺服器)市占全球排名第二，2018年成立新產品單位，正式跨足全球網通市場。

威聯通科技網通產品單位成立於2018年底，最初針對消費性交換機產品，以獨到的眼光開發少有的規格，成功切入網通市場。除了產品本身的設計，團隊擅長分析消費者的採購行為、消費模式、通路特性，也借助NAS品牌知名度整合現有資源，以主力交換機為例，簡單的一個產品滿足所有需求，省去客戶日後升級的成本，具高獨創性。

威聯通智能網通產品部經理謝孟勳表示：「我們認為網通設備在接下來三到五年的發展有很明顯的特性，就是跨產品線的整合會越來越密集，我們不會發展單一的產品線，而是把網通基本的元素做齊。」

近日威聯通推出全新資安產品ADRA，創新「精準快篩」科技，同時整合資安防護的網路交換器方案；精準對焦目標式勒索病毒的潛藏攻擊，可在最短時間察覺並示警，同時能在關鍵危急時刻自動阻斷最高風險與最小範圍的攻擊熱點。長期來看，利用現有硬體的架構佈建，由內網做到高彈性的資安部署，朝軟體訂閱服務的方向操作，具有絕佳的利基點。

今年營運的另一亮點- 與INTEL合作的QuCPE解決方案，將網路和運算整合於一的專業網通虛擬化終端設備，簡化大規模網路佈建工作，同時減少IT至客戶端執行維護服務的需求，亦有助軟體開發商將服務直接部署在硬體上。

威聯通網通產品創新能力強，加上差異化策略奏效，成立短短兩年成績傲人，今年營運可望在穩定中成長。