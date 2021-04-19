改善油電氣水耗電能源 全球最新解方問世

洛克威爾自動化推數位轉型模組化 協助企業解讀數據分析

談工業節電，其實一座工廠裡的電能消耗所佔比率不會超過30%，而傳統節電方式包括使用高效率馬達的貢獻已很有限，其他天然氣、煤、油、蒸汽所佔的能耗比電能更高，更受到全球節電專家重視，洛克威爾自動化(Rockwell Automation)動力控制業務暨技術經理郭勇成指出，「真正有效率的節能方式應針對全面整體做統一協調進行能源管理方為上策」。

郭勇成表示，現階段節能效率最高的解決方式是進行能源管理，把水、電、油、氣不同能源以全觀做調整配置，才能讓全部系統的節能效果達到最好。他例舉五、六年前某客戶的鍋爐燃燒系統，製程一開就不能停，由兩台風機同時啓用，一台主控、另一台以最低轉速做備用，以維持系統穩定，可省下的燃料費比電費更爲可觀。

洛克威爾自動化APM應用模組，提供高達十餘種互動式報表與先進管理方案。圖/洛克威爾自動化提供

目前國內能源管理市場在推動上正逢策略與功能性的相衝突，郭勇成表示，台灣電費便宜，因此企業主、公司的策略思考很少把節能列為優先，而多半會以產能穩定為首要。業主頂多針對單一的小系統做修改，出發點、著眼點多以能壓縮工期、不影響生產製程為重，卻不願意為追求節能省電，冒一點可接受的工期風險而對製程做整體性修改。殊不知為配合製程需求，造成多少的水、電、油氣無謂浪費，長期來看這對地球節能與省成本都是不划算的損失!

因應氣候變遷、綠色製造趨勢，洛克威爾更放眼於幫助企業經由數據化轉型，達成安全、環保、節能、高效的目標，因此今年推出Rockii (Rockwell Information Intelligence) 數位轉型模組化的概念，除了有助於設備節能外，透過有效的資訊收集管理，更可藉由這個新方法來改善油電氣水耗電能源運作管理作業流程 。此一以模塊組成方式所建構的平台，企業可根據其大小不同，去使用相對應所需要的模塊，作爲訊息傳遞的框架。「Rockii有點類似積木的概念，可將一些小元件堆疊成客戶需要的架構」，與坊間把所有組件一股腦置入的情況這是完全不同的概念。

洛克威爾自動化的全新數位轉型模組化概念，透過AI學習，在產線問題發生之前就提早一步找出應對解決方式，快速解決企業生產及營運的痛點。使客戶活用手中的資訊並迅速建立模式，從每一次的問題中快速自我修正，將數位轉型落實到工廠，使生產流程、效能與人員管理獲得改善，將數據化為洞見，並以行動實際解決現有問題。

一般食品飲料的安全控管相對受重視，希望經由數據收集，使得生產過程參數、原材料的訊息更加透明化，以減少食品安全方面的人爲疏失。因此，2020年， Rockii率先在中國建立酒廠的成功案例，傳統釀酒靠釀酒師的經驗判斷，現在可經由數據採集來控管品質，取代人工且更數據化、訊息化，更可藉由Rockii改善油電氣水耗電能源運作管理作業流程。