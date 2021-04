MAYO首屆用戶大會 協助HR超前部屬加速企業轉型

許多企業面臨數位轉型過程中,時常遇到現有的基礎建設及內部組織結構無法快速因應未來的趨勢變化,必須花費大量的時間及人力成本重新整合及建構流程。為了解決龐大的人力成本,人力資源管理雲端系統MAYO鼎恒數位科技舉辦首屆用戶大會 – Redefine Your Needs, Illuminate the Next,以嶄新·躍升作為主軸,分享在數位轉型的浪潮下,如何運用雲端優勢,打破傳統系統間資料傳遞所遇的屏障,從人事管理、AI招募及職能測評,以及人才培訓發展,透過完整的人資雲端解決方案,加速企業內部數位轉型,重新定義人資價值,落實真正的選育用留,與用戶共創未來人才管理新勝局。

介面優化以「用戶體驗」為核心 全面升級優化流程

相較過往集中辦公場域,職場的工作模式已徹底改變。透過現代的科技軟體服務,即便沒有實體辦公室,員工也能如期完成工作內容。為協助企業面對未來新型態工作模式,MAYO鼎恒數位科技的人資系統Apollo,以創新HR SaaS服務,運用雲端整合優勢,解決人資在彈性工時上需花費大量時間及人力成本進行薪資結算及出勤管理等行政庶務。Apollo人資系統優化以「用戶體驗」為中心,透過聆聽客戶需求,直覺化用戶導向設計,讓優化流程不再是單點式處理,而是全面性升級,協助HR工作化繁為簡。Apollo XE特別針對中小企業,未來更可透過自助式導入精靈,批次導入公司的人事、出勤、排班等相關資料,縮短用戶在資料轉移時所需耗費的時間成本。

因應混合式辦公新型態,MAYO企業解決方案總監王展鴻提到,直覺化用戶導向設計,協助HR工作去繁為簡,提升系統性能,幫助企業創造高效、便捷、彈性人事管理制度。圖/業者提供

此外,MAYO提供人事薪酬外包服務,由專業顧問人員進行薪資計算與審查,替企業節省人力成本。根據Deloitte 2020 Global Outsourcing Survey報告顯示,企業薪資委外管理可降低約30%人事營運成本,並確保薪資結算符合最新法規規定。

企業內部數位轉型 福委平台降低行政作業人力並提升良好工作體驗

隨著越來越多新世代進入職場,薪資不再是留才的唯一方法。為打造良好的員工體驗,MAYO鼎恒數位科技旗下的「STAYFUN企業員工福利整合平台」,正是以科技提升員工體驗的最佳利器。MAYO人資系統Apollo用戶皆可免費使用STAYFUN員工福利整合平台,其會員可享受全台超過10,000家的特約商店優惠,範圍橫跨生活用品、美食餐廳甚至是旅遊行程,企業員工僅需打開手機透過LBS功能,依照所在地自動定位,搜尋附近的特約商家,並透過內嵌電子識別證,輕鬆享用員工福利優惠。

另外,企業福委不但可以藉由STAYFUN平台發放福利金,支援三節好禮員工自行線上選購寄送至指定地址,更能透過平台功能如「訊息牆」,發送公司活動課程資訊給全體員工,或是「瘋活動」功能,出示手機QR Code即可快速完成活動報到,後台提供出席統計管理功能,大幅降低福委行政作業人力。

AI面試協助企業快速精準招募 培育企業關鍵人才

為提供完整的人資解決方案,MAYO鼎恒數位科技旗下產品「Lasso AI錄影面試」打破傳統面試時間與場域的限制,讓企業在最短時間內大量邀請並觸及最多人才,搭配與專業心理測評顧問及職涯規劃師陳韋丞共同獨家設計的Lasso CAT職能測評,透過九宮格職能比對,深入分析測試者的適性方向,替企業招募嚴格把關。此外,MAYO College規劃一系列人才培育課程,聚焦「主管領導力」、「個人實戰力」及「人資綜觀力」三大面向,利用有架構的學習路徑,提倡企業內部塑造「學習文化」達成真正學以致用,讓培訓有效落實,發揮人才價值。

Apollo專業人資系統優化以「用戶體驗」為中心,用心聆聽顧客需求,縮短用戶在資料轉移時所需耗費的時間成本。圖/業者提供

雲端打破傳統系統間資料傳遞所遇的屏障 用戶數階梯式大幅增長

MAYO以創新HR SaaS服務,在成立短短8年內,持續為中小、大型及跨國企業提供完整人資解決方案,累計客戶數量以階梯式逐年增長,服務對象涵蓋各大產業領域包括電腦軟體、製造業、零售業及餐飲業等,至今已超過750家,並創下高達95%續約率,今年用戶數將突破千家。

鼎恒數位科技執行長簡士評表示:「過去傳統地端系統容易受到技術上有所限制,無法即時更新,但在數位趨勢的洪流,雲端的價值便是打破傳統系統間資料傳遞所遇的屏障,串連更多服務內容以提高組織整體營運效能。」MAYO以「用戶體驗」為核心,優化企業內部數位轉型流程,不僅改善人資工作的每一個環節,從人事行政管理,員工福利及工作體驗、AI招募與職能測評,發展至人才培訓,MAYO致力打造良好HR生態圈,提供完整的全方位人資雲端解決方案,期許未來持續跨大產業服務範圍,並讓每一位用戶皆親臨感受數位所帶來的便利與辦公新體驗,達到長期人才發展管理新勝局。