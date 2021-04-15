水水台灣「氣候變遷下的治理挑戰專家對話」研討會4/15(四)登場

氣候變遷對環境、經濟及社會造成之影響與衝擊日益嚴重，近年全球加速減碳，全球已有127個國家宣布2050年淨零排放(Net Zero)，我國鄰近日本及韓國亦已公開承諾，中國則提出2060淨零的目標。今(2021)年1月美國拜登總統上任後，隨即發布重返巴黎協定之行政命令，將氣候危機納入美國外交政策與國家安全之中心考量，並且明確宣示在2050年以前達成淨零排放。

我國溫室氣體減量及管理法是國際少數將國家長期減量目標入法者，立法時明定國家長期減量目標在139年（2050年）排放量減少至基準年（94年）排放量50%以下，與目前國際減量目標差距甚大。此外隨著歐盟在其「綠色新政」明確宣告，將於2023年實施「碳邊境調整機制」（碳關稅），商品從不積極減碳國家或地區進口到歐盟時，將被課較高的關稅或要求購買歐盟碳權；美國拜登總統也提出將針對未能履行氣候和環境義務的國家，就其碳密集型產品實施碳關稅或配額；日本在去年底提出「綠色成長策略」也有相同規劃。因此，以貿易政策手段達到全球候變遷減碳目標之輪廓已逐漸成形。

余紀忠文教基金會與行政院環境保護署長期關心水土保持、氣候變遷，持續追求人群公義與健康福祉議題，並辦理系列座談。再省思檢討，找出更佳、更長遠的對應策略，期望各界一同「承擔與試煉」，共同面對氣候變遷調適的挑戰 ！