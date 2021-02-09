成就你的公職夢 Hi家教X智基科技 虛實整合 推出聯名公職英語口試特訓課程

乂迪生科技(7452)旗下外語教育品牌『Hi家教-外語學習專家』，於2月8日與『智基科技(6294)』舉行合作簽約儀式，攜手推出『Hi家教X智基科技聯名英語口試特訓課程』，希冀透過雙方合作，推動未來公職教育虛實整合，加強參與特考學子們英文口語能力。

智基科技擁有全國最大連鎖公職補習班『志光數位學院』，全台設立71間實體門市，致力於成就國考生考取夢寐以求的公職職位。隨著科技日新月異，外加新冠疫情影響，補教業『數位化』及『虛實整合』更是不可避免的改革趨勢。為此智基科技專注於雲端技術建置，積極開發雲端函授和視訊教學市場，促使旗下「志光數位學院」不斷更新調整其數位教育產品，2021年更延伸事業觸角，與『Hi家教-外語學習專家』進行策略聯盟。

深耕語言教育多年的乂迪生科技，自2009年創立「Hi家教」線上外語家教品牌，團隊擁有17種線上外語學習課程，堪稱業界最多，提供最有效的個人化學習新模式，創建「心」學習時代，線上外師資源運用情境式1對1教學，提升外語學習成效，打破台灣人長久以來無法口語溝通的啞巴外語能力。

政府為積極推動2030雙語國家政策，對於國家人才英語能力要求日趨重要。Hi家教與智基科技此次的策略聯盟，除了發揮自家產品特性，提供國考者更多元化的學習，『Hi家教X智基科技聯名英語口試特訓課程』，更是針對須具備『英語會話能力』的特殊職務考試，進行英語口語力強化訓練。利用Hi家教學用整合的學習模式，與智基科技聯手，讓國考生順利考取公職，更讓英語力真正落實。

詳情網址 https://bit.ly/3oIcWdj

智基科技 http://www.tekom.com.tw/