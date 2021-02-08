牛轉乾坤　MSI新春推筆電優惠與週邊新品

春節連假即將到來，MSI推出新春限定筆電購機優惠方案，電競筆電、商務筆電優惠齊發！同時，另外宣布推出「CLUTCH GM41輕量化電競滑鼠」，以及「IMMERSE GH20電競耳機」、「VIGOR GK50 Elite Box white電競鍵盤」三款新品，帶給追求遊戲世界的電競玩家們，更多樣的選擇。

GF65 Thin電競筆電搶先升級搭載GeForce RTX 3060獨立顯示卡，市場唯一現貨的超夯新品，以優惠價限量供應！新春限定款纖薄戰鬥電競GF63 Thin挑戰同級市場最低破盤價，免三萬元就能將GTX 1650剽悍遊戲火力帶回家！

專業工作者與學生族最需要的新世代配備，兼具都會質感設計、纖薄輕巧與驚艷效能商務筆電也推出優惠方案，春節限定款Modern 15 / Modern 14是你不可或缺的工作和影音娛樂平台，新春期間購買現省萬元，再加碼送旅行萬國轉接頭、TYPE-C多功能連接埠、專用側背包等價值$3,870的配件！迎新年升級配備正是時候，不論是遊戲玩家渴望的練功神兵利器，或是上班族、學生族必備的工作與娛樂配備，MSI筆電絕對是你的最佳選擇！

對於熱愛遊戲的玩家來說，走到哪玩到哪，絕對是揮灑熱血電競魂的最高境界！纖薄設計且效能再升級的GF65 Thin肯定是玩家一致推薦的遊戲配備首選。GF65 Thin搭載Intel Core i7-10750H處理器並領先升級搭載GeForce RTX 30系列GPU，為玩家提供最逼真的光線追蹤繪圖技術和先進人工智慧功能，在遊戲中能即時呈現電影級的光影與渲染效果。GF65 Thin外蓋與鍵盤面皆採用金屬材質設計，兼具輕巧與堅固耐用，搭配充滿未來科幻感的簡約線條與造型，低調中顯露不凡質感。輕巧機身搭載15.6吋寬廣視野大螢幕，窄邊框面板設計讓遊戲視野更加完整，144Hz極速更新率提供前所未有的速度感和視覺清晰度，決不錯過任何關鍵的決勝畫面。正在找一款最新、輕薄好攜帶、擁有飆速效能的遊戲配備嗎？你想要的現在就能一次滿足！領先搭載GeForce RTX 3060獨立顯示卡的GF65 Thin電競筆電於春節期間搶先上架，市場唯一現貨限量供應，原價NT$51,900，新春玩家回饋價NT$43,900，活動期間再加碼送專業電競耳機，數量有限，售完為止！