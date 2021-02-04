Renishaw XK10校準雷射系統 平行度之詳述

XK10 可量測平行度和平行真直度。以下主要在說明工具機組裝時的平行度和平行真直度間的差異及校準，以及執行這些量測的傳統方法。

平行度

• 在工具機組裝和導軌校準時，平行度定義為兩個標稱平行的導軌或軸之間的角度。

• 平行度量測方法適合用於快速 / 簡易安裝 / 長軸或長導軌的校準。每個導軌必須在頭尾兩端進行真直度量測，才算完成量測。

平行真直度

• 平行真直度可以水平方向使用平行度設定量測，以及以垂直方向使用平坦度設定量測。

• 平行真直度適合用於兩個導軌的真直度和平行校準。

• 這個量測方法比平行度更全面化，因為考慮到了沿著每個軸的真直度誤差。

• 此工作傳統上使用跨接板或直規/平行軸來量測。

傳統方法

• 傳統量測平行度/平行真直度的方法是使用跨接板結合量錶和數位水平儀。

• 製作跨接板是為了跨越機台鑄件上的標稱平行表面。跨接的一端接合參考面，另一端安裝量錶，並以指針接觸另一個加工面。

• 跨接板會隨鑄件往不同位置移動，量錶的讀數會顯示相對於對向參考面的水平平行度。

需要考慮的事情

量錶指示器

• 即使是最高精度的量錶指示器，整體不確定性也會在±3 μm左右（即便重複性為±0.5 μm）。

• 這表示如果使用者看見0μm的讀數，真實誤差可能在-3 μm和+3 μm之間。

尺寸

• 跨接板可能很寬而影響量測的解析度，因此降低量測的精度。

大小限制

• 機器導軌之間的跨距較寬時，使用跨接板量測會比較困難，因為需要的板材尺寸較大，很可能導致跨接在沿著軸線移動時出現扭曲。

人為疏失

• 使用跨接板需依賴操作員的經驗以及他們移動板材的方式。精度高低須視操作員能否將跨接板與參考面妥善接合。不同的操作員可能會產生不同的結果。

平行度量測

臥式

• 使用平行度設定和顯示單元上的平行度應用，在每個導軌的兩端擷取2點，系統會計算兩軸之間的水平角度。

• 所得的角度是以每個點的真直度偏差和每個軸的長度為基準。

平行度量測

立式

• 立式平行度是使用平坦度設定和顯示單元上的平行度應用進行量測。

• 對雷射平面進行校正，然後在位置1、2和3上設定基準，將在位置4測得的偏差與軸長一併用於計算兩軸之間的垂直角度。

分析–平行度

• 平行度可在完成量測後從顯示單元上檢視。

• 分析畫面會顯示次導軌與主導軌的整體角度。

• 誤差是以μm/m表示。

平行真直度量測

臥式

• 臥式平行真直度是使用平行度設定程序和顯示單元上的真直度應用來量測。

• 真直度量測是在兩條導軌上進行，並且會在圖中繪出二者的差異。

• 然後可以使用CARTO Explore來觀看平行真直度和平行度的誤差。

平行真直度量測

立式

• 立式平行真直度是使用平坦度設定程序和顯示單元上的真直度應用來量測。

• 對雷射平面進行校正，然後在位置 1、2 和 3 上設定基準，並沿著每個軸進行多重真直度量測。

• 與臥式量測一樣，以圖繪出兩個真直度結果之間的差異，提供兩軸之間在外型和最大真直度的差異。

分析–平行真直度

• 您可在CARTO Explore中分析平行真直度資料。

• 頂端的圖會顯示每個導軌實際測得之誤差。

• 底部的圖會顯示次導軌與主導軌的平行真直度。

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