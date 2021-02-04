F5完成對 Volterra的收購 為企業和服務供應商創建第一個 Edge 2.0平台

F5 + Volterra Edge 2.0平台 現代邊緣技術已經發展了二十多年。 F5 + Volterra Edge 2.0平台主要目標是解決當前基於CDN且安全功能有限的邊緣技術解決方案所面臨的挑戰。Edge2.0以企業為中心的新優勢包括安全第一、應用程式驅動，並且規模無限。

應用程式安全和交付的領導者F5 Networks （NASDAQ：FFIV）宣布完成對Volterra的收購案，Volterra是第一家通用的邊緣技術即服務平台。透過Volterra的技術，F5將為企業和服務供應商創建一個由應用程式驅動具備無限規模、安全第一的邊緣技術平台。

F5總裁兼首席執行官FrançoisLocoh-Donou表示，「我非常開心地迎接Volterra加入F5行列， 與F5致力將關鍵的自適性應用程式願景Edge 2.0帶給客戶。未來我們將攜手提供至今無法比擬的企業級功能，包括世界級安全性與現今邊緣技術缺少的可擴充性。」

Volterra創辦人Ankur Singla表示，「現今的企業沒把邊緣技術放在它的應用設計概念中。 Harshad和我創辦Volterra時，我們知道需要藉助公有雲的規模來提供優勢，但是要在仍然有許多企業仍把應用程式存在地端資料中心做整合管理和安全管控。鑑於F5在自適性應用程式領域的領導地位及其龐大的企業客戶群，透過現代應用程式來協助客戶的業務轉型，F5將是最好的合作夥伴。」

Volterra獨特的多雲技術解決了關鍵的邊緣技術和安全問題，使其迅速贏得五十多家企業客戶，其中包括位居全球15家頂級電信公司中的三家客戶。

軟銀高級副總裁兼首席資訊長Keiichi Makizono表示，「我們很高興與Volterra合作，在我們的5G網絡上建構前所未有的邊緣計算環境。Volterra已經應證，它可以解決現有電信雲服務產品中的關鍵營運挑戰，這些挑戰包括營運商的效率和收益，以及同時提供可推動開發人員採用的雲原生體驗。」