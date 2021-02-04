微星MPG ARTYMIS 電競顯示器全新上市

微星科技全新「MPG ARTYMIS系列」震撼登場，MPG ARTYMIS343CQR曲面電競顯示器，擁有最貼近人眼的1000R曲率，驚艷的遊戲視覺呈現、先進護眼技術搭配簡約時尚外型、貼心滑鼠夾線器設計/可調式腳架、HDMI CEC設計與調音功能，大大滿足玩家的娛樂需求。

MSI ARTYMIS系列採用了最新的1000R曲面技術，可創造出更接近人眼視角的完美曲率，HDR400減藍光設計，減少因長期使用屏幕而造成的眼睛疲勞。同時，增強覆蓋感和沈浸感，更帶來環繞沉浸式的視覺體驗。內建165Hz更新率與1ms反應時間，對於喜愛快速移動類型的第一人稱射擊遊戲、模擬賽車或即時戰略…等遊戲的玩家，是一款非常適合的顯示器。

MSI MPG ARTYMIS 343CQR 擁有21：9超寬顯示器畫面與輕薄機身設計、DisplayHDR400認證搭配3440×1440(UWQHD)的解析度和21：9的寬高比，廣泛的色彩範圍圖像，可以盡情享受最新3A遊戲大作，擁有完美的精美細節饗宴。

MPG ARTYMIS 343CQR是第一款導入HDMI CEC（消費者電子控制）功能的電競顯示器。將內置的HDMI CEC技術連接到PlayStation或Switch控制器後，”具備自動喚醒功能”。支援USB Type-C連接埠，可輕鬆連接設備，並為設備供電（最高15W）。透過AI計算消除背景噪音，幫助玩家之間擁有更精緻的音質進行交流，實現最佳團隊合作，贏得最終勝利。

從家中連接到顯示器時，透過MSI設備中True Color Sync功能(顯示器色彩調整軟體)，可將筆記型電腦配置相同的色彩性能/顏色顯示，避免設備之間的顏色配置差異，提供專業玩家體驗更清晰、真實的遊戲畫面色彩與細節。