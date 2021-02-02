洛克威爾自動化 重申實現碳中和的承諾

在第29屆Automation Fair At Home上表示將透過加速智慧、安全而永續的製造業來實現

洛克威爾自動化舉辦首屆結合現場與虛擬的Automation fair At Home有來自146個國家的40,000多名登記與會者，主講人包括來自Cisco、Cytiva、ExxonMobil、Gartner、微軟、Thermo Fisher Scientific等公司的PartnerNetwork代表，這個指標性產業展於2020年11月16日至20日舉行。

由於疫情大流行，該活動已被動態地重新設計為以虛擬體驗為主，以保障客戶、合作夥伴和員工的健康與安全，即日起至2021年6月，皆可隨意存取活動的所有內容。

Automation Fair At Home展示了工業自動化及數位轉型領域的最新產品、解決方案與服務。由於今年活動的混合性質，不同時區和不同地理位置的與會者可透過直播及隨選錄影回放，獲得超過175個有趣的教育機會和90多個展品。議程包括: 參與實際操作的實驗室、以最新硬體及軟體技術為重點的訓練課程、以產業為重點的論壇等等。

洛克威爾自動化首席執行長兼董事長Blake Moret在評論這個活動時表示：「收購ASEM S.r.l與Kalypso，以及與微軟、PTC與其他公司的合作，使我們成為業界最好的生態系統。這個合作夥伴生態系統與我們的技術及領域專業知識相結合，讓我們成為在IT及營運OT技術的融合方面，最能為客戶增加價值的公司。我們為世界各地及各行各業的客戶實現了企業聯網。在這段時期中，研究如何提高客戶的彈性、靈活性及永續發展尤其重要。」

他補充：「永續發展是洛克威爾自動化和我們客戶最關注的焦點。致力於實現碳中和的未來，幫助我們的客戶實現自己的永續發展目標，例如提高能源效率、進行回收以促進循環經濟，及再生能源。」

洛克威爾自動化亞太區總裁Scott Wooldridge表示，「隨著快速的都市化、不斷增長的中產階級人口與人才庫，亞太地區已經成為全球製造業的中心，該產業仍是該地區主要的成長動能之一。」

他也指出，「洛克威爾自動化的亞太營運對我們的全球業務具有戰略意義，我們希望與所有當地市場成熟及新興的企業和產業合作，幫助它們實現數位躍進；促進該地區從疫情大流行中復甦。」

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