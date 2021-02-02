台灣大哥大用科技擁抱愛 延續14年對花蓮獨居長輩關懷

年關將至，於疫情再起的非常時期，連續14年不間斷的台灣大哥大花蓮老人圍爐今年首度調整形式，將數位科技與集團資源投入公益活動，取代企業志工前往花蓮陪伴長輩的活動，以遵守防疫規定。今年除了送上年節採買金，並透過「微樂志工APP」協助弱勢長輩在台灣大企業內部向同仁募集生活物資，同時，為彌補無法同桌圍爐的遺憾，特別為長輩加贈健康養生年菜「金湯花膠佛跳牆」，祝福爺爺奶奶們過年期間「喜牛迎春福滿門」、「Open Possible能所不能」。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，國內第二波疫情再起，讓連續13年的台灣大百位志工陪伴百位獨居長輩的圍爐公益活動也加入數位轉型。台灣大哥大落實「用科技擁抱愛」的理念，運用「微樂志工」公益媒合APP快速展開募款、募資、募志工總動員，百位企業志工在疫情再發前快速額滿，也在短短不到10天之內，高效率的為75位長輩募得包含熱水瓶、冬被、電鍋等生活所需春節禮物，台灣大更額外提供三百位長者每人1000元採買年節用品的購物金。在第二波本土疫情出現後，也以長輩安全為第一考量先取消年度一對一陪伴的圍爐活動，進一步結合子公司行善，邀請momo購物網一起獻愛心，加碼致贈每位長輩「金湯花膠佛跳牆」年菜，並線上直播致贈儀式讓所有志工一同參與，愛心不打折，兌現對花蓮地區獨居長輩連續14年的承諾。未來momo購物網更將與一粒麥子基金會將建立公益援助機制，由momo購物長期免費提供功能完善的物品給弱勢長者使用。

一粒麥子基金會董事長呂信雄特別感謝台灣大哥大的夥伴們。呂信雄指出，肺炎疫情讓許多公益團體的捐款收入大受影響，連一年一度的圍爐盛宴也被迫調整形式，感謝台灣大哥大發揮創意與執行力，透過數位的方式讓資源一次到位、關懷絲毫不減。不僅如此，台灣大哥大還整合集團力量做公益，媒合momo購物網長期免費供應衣物、鞋及其他生活用具給弱勢長輩使用，讓愛持續延伸，給長輩們不間斷的關懷。

由於活動改變，台灣大哥大與一粒麥子特別指派代表拜訪獨居長輩，並透過直播讓無法前往的企業志工線上跟長輩互動。其中高齡95歲的陳阿春奶奶，平常白天除了居服員定時訪視，都獨自一人待在鳳林山區家中，看到志工來訪非常開心，也用阿美族母語親切地與線上的志工打招呼，收到各式生活物資、年菜以及來自遠端志工滿滿的新年祝福，讓首次參加的陳奶奶，在訪視結束前感動地紅了眼眶。另外，已經參加超過10次圍爐午宴的林爺爺及羅奶奶夫婦，直播時細細端詳線上志工的視訊畫面，展現超人般的記憶力點出每一張熟悉的臉龐，可見超過十年的關懷情誼在長輩心中的分量，讓羅奶奶直說念念不忘，也約定好在疫情過去後，明年一定要跟志工一起圍爐迎新年。

今年在年節期間正逢疫情吃緊，台灣大哥大基金會呼籲各界歡喜過年的同時，也不要忘了為偏鄉送上溫暖與祝福，疫情拉大人與人距離，卻可以用數位科技突破限制，呼籲更多企業與個人利用免費的數位科技「微樂志工APP」，在疫情期間協助公益與弱勢團體度過難關。