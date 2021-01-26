PwC在達沃斯會議倡議「提升技能」改善員工數位能力

四年投入30億美元提升員工數位技能

資誠全球聯盟組織(PwC)與世界經濟論壇在25日至29日的達沃斯對話會議(Davos Agenda 2021)中共同發布《提升技能共享繁榮報告》(Upskilling for Shared Prosperity)，強調全球所有產業的領導者現在都應該優先考慮「提升技能」的議題。針對該項議題，資誠全球聯盟組織(PwC)於2019年啟動「新時代，新技能」計畫(New world. New skills.)，於4年內投入30億美元來提升全球28萬4千名員工的數位技能，協助人們改善其技能和知識。

周建宏指出，每次的重大危機事件都讓我們重新塑造全球經濟的思維，這次的COVID-19疫情也不例外，它讓我們重新思考、重新想像和重新設定優先順序。顯而易見的是，我們的經濟目前無法滿足人們的需求，必須思考如何提供「所有人」機會，協助人們發展所需技能，以完全參與未來工作。

在台灣，PwC Taiwan也投入超過2,000萬台幣在數位化的軟硬體設施及教育訓練，未來每年至少將投入1,500萬台幣的預算，幫助逾3,000位台灣員工提升數位技能。PwC Taiwan於2019年起成立數位營隊(Digital Camp)，兩年來已培養近200位數位轉型種子，由專業講師進行新興科技工具的教育訓練，協助員工開發數位專案，橫跨審計、稅務、併購交易、金融及內勤等單位，運用資料自動化、資料視覺化及流程自動化等工具，解決日常作業或客戶服務時的痛點。

另外，PwC Taiwan也舉辦「新時代新技能心公益」偏鄉公益活動，與非營利組織合作，共同提升花蓮偏鄉學童認識及接觸數位資源，捐贈50多台公益電腦，並提供非課業性質的數位技能。期能與客戶、政府機構和社會一起塑造未來的勞動力，協助縮小數位化和人才缺口之間的差距，為數位化的新時代做好準備。