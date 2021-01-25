法商施耐德電機、義大利國家電力集團（ENEL）及世界經濟論壇共同發佈「零碳城市：整合方法」報告

能源管理與自動化全球專家施耐德電機（Schneider Electric）與跨國性電力公司 – 電力，天然氣及再生能源市場的全球領先整合業者 – 義大利國家電力集團 (The ENEL Group)、及代表國際公私營組織的世界經濟論壇（WEF）在全球框架下設定了以加速世界各地城市減碳及災害韌性為願景，並共同發布了「零碳城市-系統效率倡議」的首件成果。

本報告題為「零碳城市：一套整合方法」，乃與世界經濟論壇合作規劃，概述了城市在規劃及管理建物、行動化，以及利用數位化和智慧電網基礎設施整合能源之需求與收益。

現今城市碳排放量佔全球總量近70％，且消耗了地球78％的能源，因此，如何將全球氣溫上升幅度限制在比工業化前水平只高攝氏1.5度以內的方式，這方面研究至關重要。

施耐德電機董事長兼首席執行長 Jean-Pascal Tricoire 表示：「 COVID-19危機加強了全球夥伴關係的重要性，因為我們努力使城市及社會更有永續性、包容性及韌性。 我們需要採取緊急行動以減少全球城市的碳排放量。這是一個雄心勃勃的抱負，需要所有利益相關者，包括公共和私人機構、企業及人民同心協力。該報告概述了切實可行地實現系統效率的方式，以及我們每個人該如何發揮作用。」

義大利國家電力集團首席執行長兼總經理Francesco Starace 表示：「為確保成功實現能源轉型，我們必須共同努力，呼籲地方以及國家公共行政管理部門、私營企業與民間社會共同承擔減少碳排放的公共議程。」「電力已被證明是城市的命脈，隨著電氣化在全球的發展，這種情況將越來越普遍。 作為電力行業的全球領導者，我們希望透過與全球合作夥伴合作，整合電氣化、更智慧化的數位技術以及高效的建物與基礎設施，為可持續城市願景的發展做出貢獻。」

報告是在由Tricoire和Starace兩位執行長共同主持世界經濟論壇的“零碳城市-系統效率倡議”中製定的。 一年前啟動該計劃以來，施耐德電機（Schneider）與義大利國家電力集團（Enel）一直在與社區合作，以期到2030年達到在100個城市中實現零碳排放的目標。

報告除了闡述提供圍繞這些概念的具體及指導性經驗外，更建議採用一種整合方式來提高能源生產率、運輸工具電氣化、對加熱及冷卻系統進行除碳排放、以及實現能源需求面的彈性。 Tricoir和Starace更將在1月25日（週一）歐洲中部時間（達沃斯議程）所舉行的「建設『零淨』城市」小組會議上進一步闡述以上想法。

Enel SpA –註冊辦事處：00198羅馬–意大利– 維亞里·里賈納·瑪格麗塔 137 –羅馬註冊公司及稅務代碼00811720580-R.E.A. 756032 –增值稅代碼00934061003 –實繳資本金10,166,679,946歐元。

報告框架 – 本報告為此合作下所產出第一個成果，目前正在啟動一系列未來可交付成果清單； 工具箱、互動數位平台、建物與城市指標，用以衡量城市往綠色及永續轉型的進度。 每個可交付成果均會是主要城市及幾個市長網路與學術界、非政府組織、企業和金融界高層代表之間密切合作的結果。

本報告可在下列連結取得。

義大利國家電力集團Enel為一跨國電力公司，且是全球電力，天然氣及再生能源市場的領先整合者。它是擁有歐洲最大稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA） 的公營電力公司，業務遍及全球30多個國家，生產超過87百萬瓩的安裝容量。 義大利國家電力通過超過220萬公里的網路進行配電，全球擁有超過7400萬企業和家庭用戶，該集團擁有歐洲同業中最大的全球客戶群。 義大利國家電力的可再生能源部門Enel Green Power是全球最大的私營再生能源企業，在歐洲，美洲，非洲，亞洲和大洋洲安裝了47百萬瓩的風能，太陽能，地熱能以及水力發電廠。 Enel X負責義大利國家電力的全球高階能源服務業務，為響應全球能源服務需求的領導者，在全球管理的總容量超過6百萬瓩；該公司已安裝了約116千瓩的存儲容量，至於在電動汽車領域，已在全球提供了超過170,000個公共及私人充電站。