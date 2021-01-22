MAYO透過破壞式創新 協助企業轉型為員工賦能

破壞式創新一詞由哈佛商學院教授－克里斯汀生（Clayton Christensen）提出，並預言這個概念將會成為企業脫穎而出的關鍵。MAYO鼎恒數位科技的簡士評創辦人，從創辦之初即透過「破壞式創新」的理念，推廣HR專業服務與知識，而MAYO也在創業短短六年內，成為亞洲第一家興櫃掛牌HR SaaS企業。

為何沒有所有企業規模皆適用的人資系統？MAYO打造3人到3萬人以上都可使用的服務

MAYO創辦人簡士評曾擔任台積電、鴻海、聯發科等大型企業HR主管，也在任內協助進行人資的數位化、系統化。簡士評執行長觀察，上述這些成功企業都非常願意投入大量成本去優化人資管理相關措施，也正是因為對HR領域的高度重視，使得這些企業得以快速擴張，吸引更多優秀人才，且能貫徹企業文化。

對於HR領域有高度熱情的簡士評，在服務大型企業的同時也在思考，一般中小型和新創企業，並沒有這麼多的資源可以投入在人資系統的建置，但對於中小及新創企業來說，正值「1到N」的擴展期，是最需要擬定人才策略、打好組織架構基底的時候。「為什麼沒有所有企業規模皆適用的人資系統呢？」，秉持希望協助所有企業在人力資源管理取得成果的信念，簡士評於2013年創立MAYO鼎恒數位科技，並且開創性的選擇「雲端平台」作為MAYO所有解決方案的基礎。

「人資雲端化可為企業帶來更大綜效，包含跨組織/集團管理、行動化作業、後續數據分析等，人資系統雲端化是未來的大趨勢。」簡士評回想當時創業的想法，認為人資將迎來與科技結合的時代，簡士評的目標是推動企業人資的數位轉型，使其能實現自助服務、個人化的工作體驗，並且大大提升效率，相信人資系統雲端化終究會有普及的一天。MAYO推出的雲端服務，不論是3人的新創企業，或是組織複雜的大型企業、跨國的集團式企業，都有適切的解決方案。

MAYO以「所有人」適用的人資解決方案立足，深獲客戶青睞，續約率高達95%

MAYO推出Apollo人資系統解決方案，一站式整合招募、差勤管理、行動打卡、薪酬計算、線上簽核等，希望能讓人資擺脫傳統框架的束縛，用更科技、更效率的方式處理行政庶務，而省下來的時間，則可以專注在企業人才策略。

臺灣中小型企業佔大多數，尤其眾多連鎖加盟業、服務業、餐飲業、新創企業，先前可能因成本過高沒有考慮導入人資系統，或沒有經營人才管理的概念，導致員工流動率高，進而影響企業整體競爭力。Apollo人資系統，針對中小型企業經常需要的彈性排班、行動打卡、線上請假等情境，設計良好的使用者流程與友善介面，連鎖加盟業如可不可熟成紅茶、路易莎職人咖啡、騎士堡、小農直送鮮乳坊，目前都導入Apollo人資系統管理多據點的門市人員。

針對大型企業，Apollo則提供高度彈性的組織權限設定，包含專案型組織、矩陣式組織，都在設計時一併為客戶考量。目前已有許多大型集團企業，選擇MAYO實現人資管理數位化，其中亦包含不少願意擁抱變革的傳統產業。台灣清潔服務領導者斯巴克集團，負責台鐵專業清潔工作，因需搭配火車時刻表及同時符合勞基法規，人員排班與薪資計算都極為複雜，自從導入Apollo系統之後，人員管理的工作變得更快捷與結構化，斯巴克人資長也終於可以將多年來的經驗傳承下去。其他各產業龍頭如國興畜產、桂盟集團、笠源國際等，也都透過MAYO邁開人資數位化的腳步。

Apollo雲端服務的特性，也為客戶帶來許多便利之處：在勞基法調整之時，系統會主動更新設定，讓企業能維持正常運作，不需要再像以前花時間釐清新法規，並手動調整參數。若客戶在使用上遇到問題，MAYO的顧問也能遠端排除，將損害縮減到最小。另外，MAYO不斷完善Apollo人資系統的功能，提供客戶免費升級，以上都是雲端人資系統能為企業帶來的效益。而許多人考量的資安問題，簡士評在這塊也十分重視，帶領團隊取得ISO 27001的認證，建立起與國際接軌的信息安全管理體系，並且定期自主進行滲透測試，多層的資安防護，創造讓客戶可信賴的服務與環境。

Apollo提供的適切服務與直觀操作介面，倍受客戶青睞，除了上述連鎖加盟業，許多知名新創如綠藤生機、Klook、愛卡拉、pressplay、pinkoi等，也都選擇使用Apollo人資系統來實踐數位化及透明化的管理，為企業未來成長發展奠定良好的體質。MAYO可以說是企業人才管理的關鍵幫手，近2年客戶數成長率達175 %，2020年客戶續約率甚至高達95%。

MAYO在2020年正式推出HR Fintech計畫，以回饋客戶及協助人資數位轉型為出發點，讓各產業、企業規模皆有機會享有智慧化人事行政管理，加乘提升員工金融辦公體驗。最高有機會享Apollo人資系統免費！

透過「服務」來取代「產品」，逐漸擴展服務完善MAYO人資生態圈

簡士評期盼透過MAYO協助企業人資用更科技與效率的方法處理原本工作，以及讓人資在企業中的價值更被彰顯，在此信念下，MAYO的解決方案也包含了人事行政外包服務、員工福利整合平台以及回饋給客戶的MAYO College：

●薪酬委外服務，解放人資庶務時間：根據簡士評觀察，在歐美國家，很多企業會將計薪服務外包，不但節省人力成本、正確性也有保障。現在市值約700億美元的ADP(自動資料處理公司)，即是專為客戶提供計薪服務，但在臺灣卻尚未有同類型的專職企業存在。簡士評認為，若是要真正解放人資處理庶務的時間，MAYO專業的人資團隊提供人事委外服務，可以發揮出更大的效益。對於人資來說，計算薪水、替員工加退保這些繁瑣作業，是屬於重要但沒有策略意義的工作，委外每年至少可以節省約20-30%的成本，搭配Apollo人資系統，整合員工的出勤、請假資料，MAYO能協助企業最效率與正確地完成計薪，而企業人資則可以更專注在人才發展、員工福利、人才佈局等，強化企業競爭力，累積人力資本價值。

● STAYFUN員工福利整合平台，打造良好員工體驗：員工滿意度也是人資工作重要的一環，MAYO提供業界唯一「人資系統免費整合開通員工福利平台」的服務，以創新的共享福利機制處理福委相關事務，對於有職工福利法規的臺灣企業來說，不但可以簡化作業流程，也可以讓員工對企業福利更有感。STAYFUN整合了特約商家、三節禮贈品客製化提案及發送、各式電子票卷、團購和下午茶優惠、旅遊商品等，企業可將福利金匯入平台，員工即可透過STAYFUN的手機App，隨時隨地使用。隨著年輕世代逐漸進入職場，自主性高、感受到企業重視、多元化的選擇，都會是留才的關鍵之一，而STAYFUN提供的體驗，即因應了新世代人才的取向。在未來，STAYFUN將整合更多服務，包含辦公室場景的HR Fintech、報到開戶、下午茶團購等。簡士評期望能透過福委平台，協助企業打造更優質的員工體驗，滿足員工的食衣育樂所有生活層面。了解更多HR fintech

● 為企業帶來充沛人力資本，MAYO College培養人才無限可能：簡士評執行長衷心希望能解決企業人資管理所有困境，成為企業堅強的後盾，而MAYO College即是邁向此目標重要的一步。MAYO College是企業共同的人才發展部門，以完整的學習架構、多元的學習體驗，提供客戶多樣主題課程。第一波「主管領導力之帶人學」系列課程，已於2020年11月正式啟動，MAYO College以完整的系統思維設計課綱，此次課程內容包含個人轉化、帶人帶心一直到團隊建立。課程開放報名後一週即額滿，學員課後也紛紛反應內容充實、希望引薦企業更多一級主管參與。未來MAYO也將持續推出更多與主管職能、人才培訓相關的課程，期許能協助客戶打造有戰力的團隊，帶來下一階段的成長動能。

除此之外，MAYO的服務範疇也包含了「Lasso AI遠端面試」、「Cornerstone OnDemand人才發展解決方案」，以及 「LinkedIn 社群人才招募解決方案」，滿足人資工作各面向，一步步的打造屬於MAYO的人資生態圈。

貫徹創業初衷，MAYO期盼成為企業最好的人資策略夥伴

人資在企業中扮演的角色多元，人資可以是老闆幕僚、員工代言人、也可以是變革推動者，對於企業來說絕對是具戰略意義的存在。但以現況來看，人資有太多時間被束縛在繁雜的行政庶務，正如同簡士評所述：「人資在企業中的價值一直都被低估，事實上人資能做的事情比我們想像的更多。」MAYO的破壞式創新始於一些「被大眾忽略的人資範疇」，而簡士評的初衷一直是讓人資價值彰顯、為企業帶來實際效益。MAYO期許能以科技但不失溫度的方式，持續改善企業人才管理的工作體驗，成為企業最好的人資策略夥伴。

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