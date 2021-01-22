千如電機 揭露2021年新布局

主力產品連動題材含蓋：電動車、智慧駕駛、5G、物聯網、工業4.0、互聯網

千如電機(3236)是電感被動元件界技術與經驗雙雙領先的品牌，總經理范良芳特別受訪說明2021年度主要技術動向與布局進度。他指出，去(2020)年的疫情不僅提升呼吸輔助醫療器材的需求，防疫活動帶動了網路宅經濟，更增加手機、平板、筆電等市場力道，2021年，千如會積極跟進布局智慧行動通訊領域，因防疫所帶動的經濟發展趨勢目。前千如電機(3236)擴建計畫中楊梅二廠B區預計第二季可完成廠房峻工建設，第三季達成金屬粉體顆粒表面處理工廠之投產，1/13日也進行C區工廠動工啟建典禮，以支應市場預期需求擴充生產能量，建造智能化科技工廠降低製造 低 成本、漸次構建有競爭力產品之中程計畫。

因應未來三年電動車將進入發展的全盛期，也為千如帶來新契機，現正擴充產能的 EMI電磁干擾雜訊濾波器以及合金粉壓一體成型電源電感器，皆為電動車應用領域的重要元件。范良芳表示，「現在電動車或智慧駕駛，汽車中會裝很多CCD影像鏡頭，拍攝的畫面透過網路傳輸送到電腦主機，傳輸過程中避免被電磁雜訊所干擾，就需要電磁干擾雜訊濾波器」。另外，汽車電池管理系統(BMS)，是由多個鋰電池串起，需要電源管理電路去匹配平衡，其中也會使用到耐大電流的電源電感器。

總座范良芳看好電動車進入全盛期所夾帶的市場新契機。圖/陳逸格攝

濾波器的應用不僅於此，除了電動車、智慧駕駛，還包括5G、物聯網、工業4.0、工業互聯網等領域。范良芳指現在工業4.0、智慧機械控制，每一台機械設備都需要跟網路交換信息，也就會用到濾波器來濾除電磁干擾。

作爲汽車業第二階供應商的千如，車用電子目前佔其營收的15%至20%，客戶較偏向歐系，美系也佔少數，鑒於車用電子的前景看俏，千如在2021年將著力於正準備起步的日本車用電子市場的開拓。此外，5G的基地台應用也將是爆炸性成長業務，千如的網通業務原本就佔銷售比重的三成五以上，未來會繼續擴充網通領域的客戶。