紡織業數位升級與訂單開發大趨勢 全球最大紡織雲在台灣

受到疫情影響，紡織產業的數位化已是大勢所趨，全球各地也冒出多種3D軟體、3D數位設計代工、數位資料庫、布片雲等新創數位服務，讓紡織同業眼花繚亂、莫衷一是。

Frontier，去年4月疫情嚴峻時刻才成立的新創公司，由於定位自己為紡織業內專用的SaaS雲端協作平台，成功在疫情期間成為「全球最大紡織雲」，並讓亞馬遜網路服務公司（AWS）挑選其作為亞太區戰略合作夥伴商。

今年，Frontier趁勝追擊，推出以超低進入門檻的收費方式，以及提供紡織客戶數位顧問服務的兩大策略，希望全力協助台灣紡織同業進行數位轉型與升級，以捕捉海外訂單。

Frontier 創辦人趙均埔擅長針對紡織客戶需求開發數位工作系統。圖／臺灣通用紡織科技提供

平價訂閱 超高性能紡織雲端作業系統

Frontier創辦人趙均埔表示，由於Frontier的雲端作業系統係採訂閱制，如果以紡織專用的工業軟體來定價，恐會讓以中小企業為主的台灣紡織廠和設計師，較難輕易上手使用此一超高性能的數位協作平台。

為此，Frontier決定改採一個帳號3美金的月訂閱方式，讓紡織廠內的設計師、業務和工務人員，都能快速使用Frontier來創造數位接單、協作的可能性。

至於在數位布片資料庫部分，Frontier改依儲存空間的資料庫大小，採用A、B、C、D、E、F等六級制的階梯式訂閱服務，「讓品牌大廠依其使用量付出較高的私有雲訂閱費，讓小廠使用較小額的使用費，以符合公平性原則。」

根據最新定價方案，Ａ級資料庫價格低到5美金，而台灣多數中小企業會使用的B級資料庫，也僅需每月支付50美金而已。

趙均埔表示，即使是台灣上市公司等級的紡織廠，資料庫訂閱費也僅落在C級150美金的層級左右，這種階梯式定價正是希望台灣中小型紡織廠都能快速導入此一系統，以達到紡織數位升級和海外訂單拓展的成效。

紡織業數位顧問服務 1個月內導入升級專案

其次，Frontier也在今年正式組成數位顧問輔導團，同時媒合產、官、學、研的資源，打造出能幫助紡織客戶轉型、升級的顧問式服務。

由於Frontier的系統誕生於紡織業內部，又具有擅長數位語言與AI工程的專業人員，因此可以為紡織同業搭橋，提供數位化諮詢服務，成為客戶最佳的數位顧問夥伴。

今年，Frontier在台灣推出創新的數位顧問服務，提供每小時2千元新台幣、最低10小時起跳的數位顧問諮詢服務，可以協助到紡織客戶內部進行數位策略規劃、專業培訓與內部教育訓練等服務，以幫助客戶在短短1個月的時間內做出最佳的客製化數位轉型計畫。

臺灣通用紡織科技Frontier也舉辦了「後疫情時代：紡織業數位升級與訂單開發趨勢論壇」，地點在資策會數位教育研究所(台北市信義路三段153號6樓)，論壇時間與連結：1/22(五)14:00-16:00 https://pse.is/3bpn5y；1/28(四)14:00-16:00 https://pse.is/38u93f；2/03(三)14:00-16:00 https://pse.is/3aub5l；另欲瞭更多資訊請上Frontier官網 : https://www.frontier.tw/；Frontier粉專 : https://www.facebook.com/frontier.cool。