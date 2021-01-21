安森美半導體運用到達角(AoA)智慧定位技術　加強物聯網資產管理

推動高能效創新安森美半導體 (ON Semiconductor，美國那斯達克上市代號：ON)，宣布為RSL10提供「Quuppa智慧定位系統」技術，該解決方案以易於使用CMSIS-Pack格式提供，讓製造商能設計超低功耗室內資產追蹤應用，具備測向特性和先進的到達角(AoA)技術。

Quuppa智慧定位系統運用於定位服務和強大技術平台，其獨特測向方法和定位演算法，能即時追蹤標籤和設備，即使在充滿挑戰環境中也能達到厘米級精確性。該技術使定位更新每秒發送達50次，為所有產業提供可靠多功能實時定位系統(RTLS)方案。

RSL10 Quuppa RTLS AoA標籤CMSIS-Pack為安森美半導體攜手技術合作夥伴提供全面資產管理開發生態系統的一部分，提供一系列基於RSL10方案，包括感測器開發套件和軟體資源。在一站式方案方面，安森美半導體攜手Tatwah sa共同開發藍牙標籤和信標組合，包括最近加入的Quuppa可追蹤標籤。

安森美半導體IoT 主管Wiren Perera表示，領先業界推出藍牙低功耗無線平台可實現Quuppa可追蹤技術，該解決方案可充分激發出市場潛力。資產監測和追蹤使各種應用實現新的功能並大幅提高工作效率。

Quuppa客戶長Fabio Belloni指出，很開心與安森美半導體共同創建一個跨垂直市場資產監測和追蹤方案。多年來，針對企業對RTLS技術需求持續增加，他們正尋求在其生產線和工作流程中獲得可視性。對賦能這些用例的各種不同類型的感測器和標籤的需求是無盡的。」

RSL10 Quuppa AoA RTLS標籤CMSIS套裝軟體含Quuppa智慧定位系統，相容所有基於RSL10的開發硬體，現可免費下載。

Quuppa歷經15年開發藍牙、到達角(AoA)和出發角(AoD)方法、先進定位演算法和軟體管理工具的獨特組合，提供全球最開放、準確和可靠定位系統。Quuppa已與超過180個夥伴合作，使用Quuppa開放定位平台，為各行各業的公司提供準確、經濟高效的定位方案，如製造業和物流、零售、醫療、體育、執法和安防、政府、資產追蹤等產業。欲瞭解更多資訊，請查詢https://quuppa.com/

半導體解決方案領導供應商安森美半導體致力推動高效能電子創新技術，使客戶能減少全球能源使用，提供全面性高效能電源管理、類比、感測器、邏輯、時序、連線、離散元件、系統單晶片(SoC)及客製化元件。可協助工程師解決在汽車、通訊、運算、消費性電子、工業、醫療、航空及國防應用，在北美、歐洲和亞太地區設置製造廠、銷售辦公室和設計中心。欲瞭解更多資訊請參閱：http://www.onsemi.com或www.twitter.com/onsemi