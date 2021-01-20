連騰科技21日興櫃掛牌 網通類股添新兵

連展投控旗下子公司連騰科技(6818)訂於1月21日登錄興櫃掛牌交易，主辦輔導推薦券商為元富證券，認購價格每股25元；2020年COVID-19新冠疫情帶動遠距商機，連騰自結2020年11月止累計營收829,951千元，淨利18,258千元，EPS0.88元，營收及獲利表現穩健。

前身為連展科技無線通訊事業處的連騰科技，2018年正式獨立，主要從事無線通訊產品之天線及無線通訊模組研發設計、生產製造及銷售，天線應用範圍涵蓋個人電腦、無人機、網路通訊設備、穿戴型電子設備、手持裝置、醫療監測隨身裝置、軍事通訊設備、監控設備、工業電腦、智慧城市(三表)、智慧農業設備等。

從2019年連騰產品營收占比分析，IT為6.77億元占72.95％，IOT為2.07億元占22.3％，其他類0.44億元占7.45％；IT產品包含多天線與內嵌式天線(可內建於筆記型電腦與平板電腦)，例如5G/LTE/Wi-Fi/BT。IoT產品有NFC、Wireless Charger，包含數位家庭近場通訊產品。其他類產品包括揚聲器天線、軟板天線、複合天線、Ant SPK模組、機上盒天線等，著重將天線與產品直接整合，縮小天線尺寸。

作為全球前三大個人電腦天線主力供應商，以及先進5G天線製造商的連騰科技，面對5G通信時代來臨，連騰團隊數年前開始研擬方案，投入5G(Sub-6Ghz/mm Wave)RF天線、產品機構整合天線設計、AI智慧天線演算法等研發、製造，並成功提供客戶多項次世代解決方案；2020年連騰建置全球首創5G(FR1+FR2)整合式雙模CATR系統量測實驗室，可測量手持式行動裝置、小型基站、筆記型電腦、智能電視等各式從小至大型通訊設備的5G測量。

因應2021年後5G產業天線需求快速提升，為搶攻市場先機，連騰總經理蕭富仁博士與工研院攜手多項全新天線產品開發，橫跨車用、智慧型應用、及毫米波天線相關領域之技術，並開始布局6G(Tera hertz)技術。

回顧2020年COVID-19新冠疫情重大衝擊全球經貿交流，受惠於居家上班遠距商機強勁需求，連騰仍維持穩健的營收與獲利表現；現今第二波COVID-19疫情發威，歐美宅經濟需求持續發酵下，各品牌出貨力道不見減緩，連騰預估2021年上半年出貨將持續看旺。

此外，來自5G通信需求與O-RAN聯盟架構日趨完善下，連騰與國內大型網通廠合作的小型基站今(2021)年將開花結果，挹注營收成長新動能。布局東南亞越南的新產能，預計今年第三季投產，也將有助於增加企業的產能調度與價格競爭力。