億光電子創新研發草莓專用轉色燈 協助農民共創雙贏

全球 LED 光電產業龍頭製造廠億光電子工業又有新創舉！歷經多年研究研發「草莓專用轉色燈」，並攜手新竹關西有機草莓農場進行試驗，能有效促進草莓果實鮮紅特殊波段，在專用燈具照射下，香水草莓整體轉色成功比率大幅提升30％，解決冬季陽光不足造成果實無法變紅問題，此創新研發讓北部草莓農民為之振奮。

為解決農民長期的困擾，億光電子與百大青農謝晉遠竹青亭農場聯手，於溫室中架設草莓專用轉色燈，於陰天時補光，香水草莓顏色轉紅比率可提升30％，且增加果實中花青素濃度達90％，促使果實鮮紅，並減少超過一半顏色不佳果實數。

新竹關西有機草莓農場。圖／億光電子工業提供

草莓經濟價值高，是冬季相當受歡迎水果，主要產期為12月至隔年4月，產地分布於苗栗、新竹、內湖等地。由於新竹以北區域冬季常缺乏陽光，造成部分品種草莓轉色不良，果實不紅，而外觀不紅草莓只能做成果醬等加工品，甚至面臨報廢命運，影響商品價值。

台灣百大青農謝晉遠經營竹青亭農場多年，嚴謹作好品質控管，始終堅持提供給消費者健康有機草莓，他表示，消費者往往看到顏色不紅果實就認定不可口，然而新竹冬季陰天數多，光線不足常造成香水草莓轉色不良，顏色未達標準草莓是無法出貨。

傳統草莓種植僅依靠自然光，在陽光不足時草莓就容易發生轉色問題，而億光提供LED光源可針對草莓轉色期所須的特殊波段進行補光，提供給農民更有效率與智慧化的種植方式。 億光電子強調，未來將針對各項農、漁、牧等其他高經濟價值作物，透過LED創新技術提供農作物所須特殊波段，克服傳統農業看天吃飯困境，打造LED產業與農業共創雙贏，讓愛農、愛土地、就是愛你我的家園理念傳承下去。