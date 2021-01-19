龔明鑫呼籲重視數位化投資 關注六大風險

預估2030年數位轉型將創造120兆美元產值

在COVID 19疫情肆虐一年下，加速企業數位化轉型，國發會主委龔明鑫今（19）日出席由勤業眾信聯合會計師事務所與宋作楠先生紀念教育基金會共同主辦「風險管理研討會」時指出，根據世界經濟論壇（WEF）之推估，到了2030年全球數位轉型將創造120兆美元的產值，他呼籲台灣企業應儘速數位化升級。龔明鑫說，政府正積極推動台灣數位基礎建設，包括六大核心產業數位推動與強化資訊安全。

勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田也指出，企業未來的最大風險除了氣候變遷外，最嚴重就是網路風險。勤業眾信與宋作楠基金會、中華公司治理協會合作就「政治經濟、法令遵循、永續經營暨氣侯變遷、經營策略暨市場競爭、商譽、資訊安全暨網路攻擊」等六大領域風險進行調查並出具《結盟新興科技，回應不確定性》研究報告，希望對企業經營有所幫助。

宋作楠基金會董事長陳清祥出席論壇時表示，宋作楠基金會早在3年前即將關注焦點放在風險管理與公司治理，適巧去年8月 25日金管會公布公司治理3.0，希望企業能導入風險管理機制，顯示風險管理將是企業最重要的經營策略主軸之一。

5＋2產業再導入AI與5G 讓台灣如虎添翼

龔明鑫說明，台灣發展方向有二大主軸，一是永續發展，二是數位轉型。其中，數位化已融入生活情境，未來不會再回頭。針對未來數位化需求，龔明鑫分析，台灣先前已做到超前布署，包括半導體的3奈米製程、人工智慧、工業4.0、5G基礎建設和法規鬆綁，在應用端上，蔡英文總統第一任任期提出的5＋2產業，隨著數位化趨勢，5＋2產業再導入AI與5G，即能讓台灣數位化進程如虎添翼。

龔明鑫接著表示，台灣具備優秀的半導體技術，奠定了數位轉型的核心與基礎，未來將配合政府政策，協助催生產業發展新局、加速工業4.0及數位經濟發展與國際分工型態轉變，諸如口罩國家隊、金融國家隊及5G和資安發展等關鍵技術之重要程度亦日益增加。展望2021年，配合政府積極推動之5+2產業創新和六大戰略核心等產業發展策略，促使台灣成為全球經濟的關鍵力量。

國家發展委員會主任委員龔明鑫出席「風險管理研討會」指出，政府正在積極布局數位基礎建設。圖／勤業眾信提供

《結盟新興科技，回應不確定性》研究報告乃由勤業眾信風險管理諮詢團隊向台灣400家上市櫃企業展開風險管理與科技應用調查，該報告彙整出六大風險領域，並建議企業應從建立風險管理文化出發，由領導階級統籌檢視組織的弱點與契機，適時引入資訊科技的協助，提高組織的應用能力，藉以防備危機、掌握先機。

台五成企業積極準備提升風險應變能力

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深執行副總經理林彥良表示，《結科技，回應不確定性》研究報告邀請九位企業先進與專家提供了風險因應的看法。研究發現，超過半數的台灣企業，積極提前準備以提升公司對風險的應變能力；同時，亦有接近三成的企業，期望資訊科技能夠提供對營運或重要交易相關的風險決策資訊。

從導入資訊科技最大的困難點來看，有超過六成企業認為，無法確認效益與成本是最大的困難。若要解決這些問題，建議企業可「建立風險文化、讓風險進入領導階層的議程、預備數據、以新興科技即時偵測與回應風險」來處理。同時，亦應注意引入新興科技造成的風險問題，讓風險管理成為價值創造的工具。

沒有創新就有風險 注入數位DNA流程運作

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理許梅君表示，COVID-19加速企業數位轉型計畫，面對市場的快速變化與科技發展，企業若僅重視既有利基，未能保持創新，很快就會面臨營收下降的衝擊，建議企業應透過內外部創新提升競爭力：第一、「由內而外的創新」，從現有產品及服務優化，提升價值；第二、「由外而內的創新」，打破既有的獲利及營運模式或透過跨業結盟進行跨界延伸，同時注入數位DNA於組織運作流程，以提升企業競爭力。

華碩雲端股份有限公司總經理吳漢章出席該活動時也指出，加速數位轉型（DX）以面對疫情帶來工作模式（OA）與營運流程（OT）轉變，已是中大型企業最重要的任務之一，依據應用場景制訂其數位化策略則是核心關鍵。

趨勢科技股份有限公司總經理洪偉淦也藉由分享現今主流網路威脅的發展概況及真實的攻擊案例分析，闡述多數企業面臨的共同性弱點，並提出企業在數位轉型時所需考慮的資訊系統架構規畫及資安防禦策略之建議。