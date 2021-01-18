研鼎智能台灣圖霸 推出地址正規化服務

台灣本土品牌研鼎智能(6529)自主研發之「台灣圖霸」電子地圖平台，推出 「地址正規化」服務，可正確精準校正未經標準化的用戶地址資料庫，更針對金融壽險業高度資安需求，量身定制落地服務方案，系統安裝於客戶伺服器內，讓客戶透過內網使用服務，不必擔心駭客攻擊或客戶地址資訊外流，資訊安全有保障。

此外，對於防止金融詐保之地址清理校正比對尤其實用，能快速揪出有問題或肉眼難以發現的重複的地址。除了金融壽險業外，運輸物流業對於收件地址校正，確認地址有效性更可以提高投遞成功率，大量降低投遞失敗之風險成本。

研鼎智能(6529) 累積十多年大量地址資料處理經驗以及獨家地址新舊歷史資料庫，將特殊情境分類、設計處理邏輯推出地址正規化功能，透過1.地址分欄2.地址校正3.格式標準化 三階段處理邏輯，除了可以有效解決全半形、國數字轉換，特殊符號，多重地址處理，縣市升格校正，郵遞區號校正，郵政信箱，區鄉鎮、村里鄰填補等問題外，更進一步透過專利AI自然語言分析引擎，能達到精確分離出不屬於標準地址的雜亂文字。

有別於一般資訊公司之地址校正，僅以政府開放資料做比對，台灣圖霸地址正規化系統率先推出以雙資料庫比對校正後的地址，確保校正後的地址是確實存在的。除了政府戶政司及中華郵政開放資料庫外，更以PAPAGO導航系統所採用的商用門牌地址資料庫進行比對。台灣圖霸地址資料庫擁有一千萬筆門牌資料，月月更新，目前已導入包含金融業，人壽保險產業，房仲業，物流業，車隊管理及叫車服務業等大用量地址定位查詢客戶。有效降低人工比對地址的錯誤率，提高效率，降低物流業投遞失敗的成本，並且幫助金融壽險業者有效防治金融詐騙的發生。