臺南招商有成 化身幸福城市

陳惠珍／臺南報導

近年來臺南成功吸引了許多高科技業前來投資，除台積電之外，還有全球最大的半導體設備商艾司摩爾等，已有很多具體招商成果，市府團隊更積極解決業者各種投資設廠的尋地等困境，並打造臺南成為最就業、居住的幸福城市；以下是訪談臺南市長黃偉哲摘要：

問：台積電上下游供應鏈的廠商，都到臺南來了，去年有那些招商成果？

臺南市長黃偉哲答：台積電5奈米新廠2020年已陸續開始進入量產，3奈米廠於2020年1月1日租地興建，預計在2022年陸續完工量產，總投資金額將達1.1兆元，將為臺南新增加約9,000個就業機會。臺南市政府協助ASML進駐臺南，109年8月20日全球半導體微影技術領導者ASML舉行「EUV（極紫外光）全球技術培訓中心」開幕啟用，投資額為4.74億元，培訓中心配備實機模組（live module），提供技術理論課程和無塵室實機操作課程等多元化培訓內容，可培育360位EUV技術工程師，就近服務半導體產業，並將在台灣擴展研發團隊，三年內將團隊人數由目前的280人、擴增至500人。

臺南屋頂型太陽能社區空拍圖。圖/臺南市政府經發局提供

自個人上任迄今（108.1～109.12），共吸引602投資案件，投資額約579.25億元，累計增加就業人數13,912人，統計10億以上重大投資案有聯亞科技（51.19億）、和鑫光電（50億）、台達電（38億）、台灣應材（30億） 、宏捷科技（30億）、煙波（28億）、東群建設（21.36億）、啟碁科技（18.11億）、群豐駿科技（15億）、天暉精密（15億）、中強光電（13億）、興宜雷射（10億）等12案，許多廠商積極在臺南增資擴建，以吻合市場強勁需求，為臺南經濟發展與就業帶來無限機會。

市府行政效率 廠商放心

每月親自主持投資會報，強化府內橫向溝通聯繫，管考各項重大投資案件進度，針對各投資面對各局處法令問題協助排除投資障礙，一次到位解決，發揮市府團隊行政效率，讓廠商放心投資與量產，以落實投資效益。目前列管重大投資案件（2億元以上）有104案，投資額約3,062億元。如商八投資案（碳佐麻里有限公司）、亞果遊艇開發股份有限公司投資開發國際遊艇城、三井臺南Outlet Park案等開發案。

另截至109年12月31日，臺南市通過投資台灣三大方案中，「歡迎台商回台投資行動方案」之企業共計35案、投資額1,432億元、創造10,787個工作機會；通過「根留台灣企業加速投資行動方案」之企業共計10案、投資額54億元、創造664個工作機會；「中小企業加速投資行動方案」之企業共計68案、投資額241億元、創造3,477個工作機會，合計共113案、投資額1,727億元、創造14,928個工作機會。

依據投資台灣事務所研析資料顯示，三大方案帶動投資產業鏈包括伺服器網通產業（本市案例為啟碁、緯穎、不具名D公司電源供應器廠商）、自行車產業（本市案例為桂盟）、汽車零組件及汽車電子產業（本市案例為東陽、堤維西、啟碁、群創），顯示不論科技及傳統產業，均看好臺南投資環境，持續投資臺南市。

問：為解決廠房難尋，市府在老舊工業區更新，以及開發新工業區，都有那些成果？

答：在老舊工業區更新，自上任至今，已投入2.2億元辦理11處工業區（柳科、和順、灣裡、山上、總頭寮、佳里、永康、白河、保安、太乙及安平）之道路及排水改善工程，預計可新增117家廠商投資，創造約2,200個就業機會。

新設產業園區方面，包括新吉工業區內公共工程已於109年2月完工，另自104年12月15日一至四區公告出售後，迄今已核准118家廠商進駐，面積57公頃，出售率達100％，另五、六區核准16家廠商進駐，面積7.38公頃，出租率43.2％，預期全部租售完成，可創造出380億元年產值並提供9,935個就業機會，新吉工業區不僅僅是一個新的工業區，更是全國第一高標準污水零排放且兼顧經濟與環保共存共榮的新世紀工業區。

新吉產業園區是全國第一高標準污水零排放且兼顧經濟與環保共存共榮的新世紀工業區。 圖為新吉產業園區空拍圖。臺南市政府經發局提供

七股科技工業區：南市政府積極推動「七股科技工業區開發案」，已於109年12月18日公告甄選結果，由夆典科技開發股份有限公司獲選為優勝廠商（開發商），刻正依程序辦理簽約事宜，後續即將進入實質開發階段，預估開發完成後可創造290億年產值及9,540個工作機會，並帶動周邊經濟發展，加速溪北工業區開發及活化建構完整農業產銷，並促使農村轉型及人口回流。

綠能產業園區：臺南市政府積極報編綠能產業園區，作為沙崙智慧綠能科學城創新技術之實證生產基地，初估投資金額逾130億元並可創造5,700個就業機會，有助於提升臺南市綠能產業之競爭力並接軌國際趨勢，促成產業聚落化及帶動區域發展，奠基台灣能源及產業發展之關鍵基礎。

問：青年創業的議題您十分重視，對於未來青創事業的發展，是否有具體的作法

答：溪北地區贏地創新育成基地於109年11月24日正式開幕，截至109年12月31日止，辦理創業相關活動、課程、工作坊共90場，參與人數共3,831人。輔導48組新創團隊，其中協助25家於臺南成立公司行號，協助創新團隊創造約3.09億元商機，爭取創業投資資金逾4,400萬元、爭取單筆訂單成交額逾1,300萬元訂單、通過補助共565.4萬元、媒合國際訂單達250萬元、通過信保申貸共200萬元，並帶動地方經濟效益9,331.1萬元。

新創聚落 打造隱形冠軍

贏的策略就是「1+1+1」！第一個1，經發局與中央合作，先招攬一流的國際企業到臺南，第二個1，找臺南的隱形冠軍出題，由新創單位解題。第三個1就是媒合臺南的法人團體、大專院校，共同提供資源協助新創成功，創造新的事業與新的就業。

未來將在溪南地區尋找適合地點建立新創基地，並與中央的沙崙新創園合作，共同打造南台灣國際新創聚落。