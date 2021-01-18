黃偉哲：打造有感庶民經濟 創造富庶臺南

陳惠珍／臺南報導

力推 舊道路改造、大興停車場等民生建設，並協助傳統產業升級轉型，創造富庶臺南

臺南市長黃偉哲的市政主軸「重精不重大」，除了延續前臺南市長賴清德，持續茁壯臺南美術館、奇美博物館、臺南科技工業園區等大型建設，更重視形塑讓臺南市民們皆有感的「庶民經濟」，鑑於臺南是古都，汽機車停車位一位難求，黃市長大興停車場，改造舊道路、舊工業區等，同時，去年更是首次在臺南新營區，點上大型耶誕燈，讓溪北的市民們，也能感受到濃濃的過節氛圍，人民有感的富庶臺南，正是他的經營市政最重要理念之一。

黃偉哲認為，臺南不僅是農業縣市、高科技重鎮，更是金屬製造業、機械工業、紡織業、汽車零組件業、食品製造業等五大傳產的故鄉，道路的闢設、交通設備、停車格的設置建設是民生的基本，庶民經濟主要的目標是要讓百工百業均有發展，協助傳統產業與低端服務業升級轉型，為守護農漁民安全及提升農漁產品運輸效能，投入改善經費超過100億元，改善農路長度達946公里、水路長度達303公里、魚路長度達35公里，路邊停車格增加8,273格、路外停車場增加11,597格，停車格位總共增加19,870格。

臺南市機車停車位數。圖/臺南市政府經發局提供

臺南市小型車停車位數。圖/臺南市政府經發局提供

黃偉哲強調，過去臺南製造產業的發展是依賴「肉粽頭」，來帶動上下游供應鏈共好的合作模式。肉粽頭需要有「大資產」與「穩定接單」具有「技術毛利」等特色，台積電剛好具有這樣的特質。所以看好未來將能帶動更多的直接與相關的業者到臺南，共享此「共好商機」。

南科、沙崙 產業雙引擎

臺南市具有得天獨厚的自然環境，南科擁有良好的發展條件與產業聚落群聚優勢，例如台積電5奈米廠已陸續進入量產、三奈米廠於2020年1月1日租地興建，預計在2022年陸續完工量產，總投資金額將達1.1兆元，將為臺南新增加約9,000個就業機會。配合沙崙智慧綠能科學城投資建設與研發團隊引進，智慧、綠能科技將成新興產業聚落，未來南科、沙崙雙引擎，將引領臺南新興科技產業發展，結合既有優勢產業高值化，邁向高競爭利基的產經重鎮。

台灣產業擁有無限的機會，南科與沙崙智慧綠能科學城也積極扮演著引進事業，打造全世界半導體、5G、IoT、智慧綠能、AI最強產業聚落，並與中央的沙崙新創園合作積極籌設新創基地，鼓勵創新創業及人才培育工作，共同打造南台灣國際新創聚落。

加上南科的蓬勃發展帶來高科技產業鏈，台積電生產的高階晶片更是5G發展的核心，有助於臺南市發展前瞻產業包含自駕車、5G、IOT、大數據、智慧製造、綠能等產業，更可望透過前瞻科技協助傳統產業數位轉型，邁入工業4.0，相輔相成促進產業發展。

臺灣智駕測試實驗室空拍圖。圖/臺南市政府經發局提供

黃偉哲指出，臺南率先成立5G臺南隊，5G是未來十年內相當重要的通訊技術，包含智慧醫療、智慧交通、智慧製造、影音展演與遠距教育等應用層面，成立迄今集結國內外超過30家5G軟硬體相關業者共同合作，短短半年在「異地共演」及「智慧製造」兩項都有具體成果落實，促使台日兩國的資通訊產業在5G發展上有具體進展，未來在「交通運輸管理」、「水利三合一防災」則是配合科技部的規劃，具體完成場域需求的盤點與執行工作的協調溝通，將可以進入下一階段的實際驗證新階段。

此外，台灣是全球汽車零組件供應鏈的重要一環，光是臺南市的相關廠商家數就超過500家，年營收值將近新台幣900億元，近年來汽車工業已逐漸走向自動駕駛，台灣智駕實驗室建構了完整的自駕場域，為有意發展自駕車的產學研機構，提供必要的測試環境與相關認證，藉此降低台灣廠商投入自駕領域的門檻，讓上下游系統與零組件的產業生態鏈更完備，為國人打造安全、便捷兼具的交通環境。

同時，隨著近年氣候變遷以及幾起重大環境災難的發生，國際間為達到巴黎氣候協定之減碳目標及聯合國永續發展目標，世界各國均極力發展再生能源，未來再生能源將朝漁電共生等土地複合式利用為推動方向，結合農業經營之綠能設施，避免光電與農漁爭地、彌平影響在地農漁產業之疑慮，中央目前推動「環社檢核」機制，期盼中央能加強其論述與農漁民輔導配套作為，進行一致化法規制定，並藉由農漁民共同參與，透過IOT等先進作為，讓光電業者與農漁民收益、環境永續達到三贏局面，藉此創造環境、經濟與政策的多贏局面。

接軌國際循環經濟領域商機與綠色復甦趨勢，各國際品牌大廠相繼提出循環採購目標，紛紛要求供應商於生產製程中，提高循環物料及再生能源的占比，Google、Apple等國際級科技大廠均看好漁電共生的效益，去年初google將在台完成亞洲首宗綠電交易，購置10MW再生能源，而其綠電來源正是漁電共生，漁電共生能讓養殖業者在維持漁獲收入之外，多獲得生產綠電的收益，進而回饋到養殖環境的改善，促進能源轉型及產業升級，達成永續能源與非核家園的目標。

漁電共生之現行法令限制較嚴謹，養殖戶亦能保有養殖場域並降低養殖成本，每件申請案均須獲得地主、養殖戶的同意才能進行設置，且不得改變原有的養殖物種，所以光電業者在租地後，仍必須找到漁民願意在魚塭養殖，且案場綠能設施總面積不得超過申請設施所坐落之農業用地土地面積之百分之四十，加上規範漁業收成產量需達七成以上。

漁電除有土地複合利用之優勢，另水產試驗所自2019年開始針對台灣眾多養殖魚種進行試驗，在太陽能板遮蔽四成時，白蝦、虱目魚、金目鱸等都能超過過去養殖的平均重量，魚蝦貝類在太陽能板的遮蔽下，反而更能適應極端氣候，在規劃設置得當下，可降低鳥類覓食與吸入病蟲害的機率，收穫量不降反增。

改造傳統市場 把關食安

此外，臺南市政府配合經濟部中部辦公室「改進傳統市場經營管理-市集品牌塑造暨競爭力提升計畫」，積極推動市集攤鋪位環境衛生、自治組織、特色經營、顧客經營、地方政府參與、在地文化特色及地方社區回饋等七大面向的輔導，努力提升傳統市場及夜市的購物空間環境舒適度，把關食品衛生安全。

臺南市樂活市集名攤歷年星等數。圖/臺南市政府經發局提供

在臺南市府團隊與攤商齊心努力下，108年成績大幅躍進榮獲1,276顆星，109年再融入美學概念辦理攤鋪位設計及改造作業，營造傳統市集特色，總計獲評49處優良市集，為全國之冠，另有828處名攤獲得評核肯定，總計創下歷年新高的2,108顆星，其中百年文化老市場東菜市公有零售市場榮獲經濟部防疫應變經營典範市場及5星優良市集雙冠王，是經濟部推動計畫10年來首度出現的5星市集，更是中南部唯一獲得5星評價的市集，是傳統市場經營的標竿示範，希望未來臺南市的菜市場都能朝此邁進。