凌華科技推出全新All-in-One醫用觸控電腦

為「公衛電腦」系列再添生力軍！

邊緣運算解決方案全球領導廠商凌華科技（股票代號：6166）推出 MLC-AL和MLC-KL系列醫用觸控電腦，專為複雜醫學資料和影像的整合系統控制與管理而設計，可彙總和呈現來自不同來源的資訊以管理多種視覺資訊，包括手術室影像、清單和文件，適合空間有限的醫療環境。MLC-AL 和 MLC-KL 醫用觸控電腦支援從移動式X光和呼吸器到血液和組織分析以及生命徵象監測等各種醫療應用和系統，有助於簡化患者照護流程。

凌華科技產品經理孫艾雲表示，「MLC-AL和MLC-KL醫用觸控電腦是ADLINK公衛電腦系列的一部份，專為空間有限的重症照護環境而設計，例如手術室、ICU、急診室和檢查室。」「MLC-AL和MLC-KL塗有抗菌漆，除了能有效防止病菌傳染之外，其可靠且易於清潔和消毒的設計，更有助於保護患者和醫療人員，在疫情期間格外重要。」

繼ADLINK公衛電腦於日前榮獲「創新防疫科技50」的殊榮後，全新的MLC-AL和 MLC-KL All-in-One醫用觸控電腦亦採用相同的高標準設計，包括：一、前面板防塵和防水，整機塗覆抗菌漆，提供高效防護。二、無螺絲、無風扇、隱藏式按鈕、平滑表面好擦拭。三、戴手套也可輕易操作螢幕，保持最佳工作效率。

MLC-AL 和 MLC-KL提供13.3 吋以及 15.6 吋顯示器和PCAP多點觸控，並支援 1920×1080 Full HD高畫質，能呈現優異的影像品質和清晰的視覺效果，其高亮度和寬廣視角在大多數手術室的強光條件下也能提供絕佳可視性。

MLC-AL和MLC-KL醫用觸控電腦符合IEC/EN 60601-1（3.1 版）和IEC/EN 60601-1-2（第 4 版）標準，滿足醫用電子設備安全性和基本性能、防止電流突波或干擾其他裝置的要求。MLC-AL 和 MLC-KL 系列提供電氣隔離乙太網路和序列連埠，有多種 CPU、RAM 和 SSD 選項可供選擇。

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