微星舉辦MSIology線上發表大會 推出史詩級震撼巨作

微星MSI在成立35週年之時，推出史詩級的震撼巨作GE76 Raider Dragon Edition Tiamat以及全新系列筆記型電腦。全新作品源自神秘古巴比倫神話的眾神之母Tiamat的命名，在MSIology線上發表大會強勢降臨！此外，MSI再次領先業界推出擁有最先進電競尖端技術的硬體設備，全新GeForce RTX 30系列電競筆電最高搭載NVIDIA GeForce RTX 3080獨立顯示卡，帶來大幅度的效能提升。MSIology線上發表大會以盛大場面完美呈現令人驚豔的新產品，電競龍頭MSI帶來的極致震波，成功震撼世界、吸引眾人目光。

此次發表會新品即日起至1/25於台灣開放預購，第一波將提供多達11款規格供消費者選擇，活動期間於MSI官方商城、PChome 24h購物、momo購物網預購搭載GeForce RTX 30系列獨立顯示卡之MSI電競筆電，上網登錄即可獲得「城市襲擊者電競後背包」(市價NT$3,899)乙個。

身為電競產業先驅，MSI在2021年初率先將旗下GE、GS、GP、GF系列電競筆電領先升級搭載全新一代GeForce RTX 30 系列獨立顯示卡，強悍的新世代顯示卡與MSI筆記型電腦完美搭配，能將效能完整釋放，為玩家帶來如同電影場景般的極致沉浸遊戲體驗！

MSI發表全新GeForce RTX 30系列電競筆電。圖／業者提供

第二代 GeForce RTX平台基於NVIDIA Ampere 架構，第二代 RT 核心、全新串流多處理器(streaming multiprocessors)打造近乎真實的光影追蹤繪圖技術，以及第三代Tensor 核心帶來更先進的人工智慧演算技術，旗艦級的GeForce RTX 3080 獨立顯示卡為熱血玩家帶來內心渴望已久的終極效能。此外，微星與 Intel、NVIDIA 合作，採用Resizable Bar 技術， CPU 能完全存取GPU 的顯示記憶體，讓整體運算效率提升，進而使遊戲畫面每秒幀數(FPS)提升 5% -10%，帶領玩家進入全新境界的遊戲體驗。

網路串流是遊戲最重要的環節，在通訊技術方面MSI同樣搶先採用最新技術，領先市場率先支援能在6GHz頻段運行的Wi-Fi 6E，為影音串流、虛擬實境及各種無線體驗提供更快速的資料傳輸能力。發表會中，MSI亦展示MSI Creator Center 的最新功能，微軟 Azure Cloud雲端運算服務演算各種使用者情境，並利用AI人工智慧技術處理複雜的程式演算，以達成系統優化的目的。

MSIology代表著MSI以產業領導者的角色引領全球筆電發展趨勢的精神。MSIology線上發表會中，伴隨著神聖而震撼的配樂，眾人一同目睹眾神之母 Tiamat隆重登場，帶領觀眾回到人類文明的起源：美索不達米亞。

MSI全球筆電業務暨行銷處總監Derek Chen為這史詩般的場景揭開序幕：「龍魂精神一直是MSI品牌的核心，而今天我們要帶您回到古巴比倫神話，神話中最著名的創世神龍- Tiamat，我們一起來追尋祂的起源」。

眾神之母Tiamat強勢登場！GE76 Raider Dragon Edition極致效能全新境界。圖／業者提供

2020年已徹底改變了人們的生活與工作方式，但這並沒有阻止MSI持續引領技術創新並帶來最佳產品。MSI。如同眾神之母 Tiamat 強大的創世精神，秉持著最純正的電競DNA，在新品發表之時為市場帶來正向的震撼衝擊，一波又一波將遊戲體驗推向極致，推動產業邁向巔峰！本次發表會新品於1/14-1/25開放搶先預購，第一波將提供多達11款規格供消費者選擇，於MSI官方商城、PChome 24h購物、momo購物網預購搭載GeForce RTX™ 30 系列獨立顯示卡之MSI電競筆電，上網登錄即可獲得「城市襲擊者電競後背包」(市價NT$3,899)乙個，數量有限，兌換完畢為止，活動詳情：https:/tw.msi.com/Landing/2021-RTX30-gaming-laptops/nb