美商訊能集思發表JarviX企業數據分析全流程 重新定義數據分析

重新定義數據分析,美商訊能集思(Synergies)日前震撼發表企業數位轉型關鍵技術—JarviX 數據分析全流程 (AnalyticOps),結合大數據架構、全智慧化數據、算法管理和No-Code App builder等技術,以一站式平台突破原有數位轉型技術碎片化和組織人力缺乏的發展困境,大幅降低轉型門檻。

訊能集思強調,透過JarviX 數據分析全流程,任何產業各種企業都能體驗數據分析帶來的好處規模化,並快速複製,成功數位轉型。

The Future of Analytics is More Like Human

Synergies執行長張宗堯表示,「我們將這樣智慧的體驗從一個點,串成一整套流程;透過智慧的數據管理方式,把找到的洞察轉化為算法,還能馬上建立起相對應用,即時知道下一步的行動建議。JarviX 數據分析全流程 (AnalyticOps),將重新定義數據分析。」

國際化研發團隊

源自於麻省理工學院的人工智慧技術,去年Synergies從數據使用者角度出發,首創JarviX多語系自然語言分析平台,用AI驅動語意解讀,讓自然語言替代程式語言。今年Synergies將這樣智慧的體驗平台化,在原本的智慧數據探索基礎上,延伸了數據智慧管理和智慧建立演算法及No-Code快速建立應用等功能,從企業內的營運端(OT),技術端(IT)到數據端(DT),人人都能在數位轉型中扮演關鍵角色。

JarviX驅動全體動員推數位轉型

Synergies技術副總熊崇緯指出,在台一家製鞋業廠客戶,每天上傳高達2.3億筆資料,總共已經上傳了63億筆,並且在兩個月的時間內,內部產生了180位種子分析師,啟動了47個專案群,大幅提升傳產企業的人力價值。透過JarviX AnalyticOps,人人都能將手邊的數據即時分析,找到改善的方法,並建立應用真正優化流程,這就是數據賦能的威力。JarviX 的分散式大數據架構的即時洞察,十億級資料在幾秒內就能算出來,比一般database 速度要快上至少300倍。

Synergies技術副總熊崇緯現場Demo JarviX數據分析全流程。圖/訊能集思提供

單一平台滿足多專案分析需求

Synergies產品總監柳可芸表示,這個快速迭代的過程,可以幫助客戶減少3成人力、提升一半製程研發效率,降低80%良率根因查找時間,在整體導入之後,能夠提升5%的良率,「這些全部都能在一個JarviX平台上完成。」

Synergies產品總監柳可芸分享客戶數位轉型成功案例。 圖/訊能集思提供

Synergies一蘋果供應鏈鏡頭供應商客戶,計劃在2023年完成全面智慧化轉型。先透過JarviX打通數據,將不同系統產生的製程和生產參數,轉換為可被分析的數據,再透過內建的關係分析,抓出影響MTF值之關鍵原因,用來做預測模型的參數。之後,在分析後定義出最優化的參數組合,提高鏡頭良率、減少設計時間,甚至可彈性調整參數的平台,大幅減少研發時間。而得來的這些關鍵參數與組合,最終可以透過JarviX建立SPC智能預警(應用),監測參數組合與良率的關係。

下半場重磅活動圓桌論壇邀請前捷普綠點執行長江懷海博士、現任Synergies執行董事擔任圓桌論壇主持人,江懷海在論壇與各界企業分享JarviX在推動一個創新的數據分析方法,讓企業快速全面導入數據轉型。江懷海期許JarviX在台灣創造一個全新的軟體產業,協助台灣中小企業快速導入數據轉型。

Gemini Data CEO Johnny Lin(左一起)、士燿國際李昌明總經理、聚碩科技施建成總經理、耀群科技李嘉浩總經理、鈺齊國際林⽂智董事⻑、香港鐵路全球創新總經理Dan Wong、Synergies 執行董事江懷海出席圓桌論壇。圖/訊能集思提供

此次產品發表還邀請多位國內外數位轉型專家,包括耀群科技總經理李嘉浩、聚碩科技總經理施建成、士燿國際總經理李昌明、鈺齊國際董事⻑林文智、Gemini Data CEO Johnny Lin、香港鐵路全球創新總經理Dan Wong等嘉賓針對數位科技和產業趨勢分享心得。

軟體驅動 放眼世界

「一直以來製造業喊的提質、增效、降本、減存,其實僅是財務指標。」Synergies執行長張宗堯表示,「事實上,根據哈佛商業評論的報導,企業內要能有40%的人參與數據分析,這才是企業能否成功數位轉型的核心指標。Synergies 透過人因工程分析,讓JarviX從AI語意解讀出發,打造人人都是數據分析專家的企業環境。」

張宗堯期待JarviX數據分析全流程平台能成拋磚引玉,與國內數位專家共同引領台灣軟體業走向國際,提升全球競爭力。

2016 年,張宗堯博士在美國波士頓創立訊能集思(Synergies Intelligent Systems Inc),核心AI技術源于麻省理工學院。全球首創JarviX自然語言智慧企業決策平台,透過頂尖AI增強分析技術,降低大數據分析門檻,讓任何人都能使用數據分析做決策依據,輕量化企業冗長的分析流程,大幅提升企業數據決策品質和速度,加速企業數位轉型。Synergies於2019受到Gartner評選為亞洲四大最佳AI供應商之一,多次獲得國際獎項認證。JarviX應用橫跨多領域,包含製造業,金融業,零售業,能源業。

