新創總會第25屆總會長 由陳清港接任

新創總會第24.25屆總會長交接典禮，1月12日(二)下午在圓山大飯店舉行，由立法院游錫堃院長監交，行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、交通部林佳龍部長、內政部陳宗彥次長、僑務委員會徐佳青副委員長、經濟部中小企業處何晉滄處長、科技部前瞻及應用科技司陳國樑司長、教育部青年署陳雪玉署長、台北市柯文哲市長、新北市吳明機副市長等多位政府首長均應邀觀禮，以行動表達對新創總會的期許與支持。

將ESG融入會務運作 建立價值共創、榮耀共享的共好願景

甫接任新創總會第25屆總會長的陳清港，其經營的普萊德科技(股)公司，自2007年起連續14年蟬聯《天下企業公民獎》，是台灣ESG(Environmental, Social, Governance)深度內化的標竿企業。他將以「共好．共創．共榮」的理念，結合ESG的利他思維與精神，作為推動會務發展的主軸，建立一個團結共好、共創價值與共享榮耀的平臺，並著手規劃發行「新創卡」以及創業楷模擔任地方分會顧問的創新作法，進一步連結全國會員的資源，強化各組織之間的優勢互補能量，帶動會員企業轉型升級成長並協助更多新創事業取得營運發展所需養分，提升新創總會創業輔導第一品牌的價值與形象。

第24屆楊立昌總會長在過去2年任內，積極配合政府數位轉型政策，重新建置全國會員資料普查系統，了解會員企業數位轉型發展狀況，適時協助導入數位財務及數位行銷工具，提升會員企業知名度及數位轉型能力，也陸續完成創業楷模選拔轉型電子化、串連林口新創園產業生態系…等階段性重要任務，更重新制訂全國分會會務評鑑規範，以賞罰分明的獎懲機制，讓全國分會會務愈趨正軌，帶領新創總會不斷求新求變，走出全新風貌。

即將邁入創會50週年里程碑的新創總會，在歷任總會長一棒接一棒的真誠付出與用心傳承下，已建立穩定且健全的會務運作機制，不僅會員凝聚力強大，整個組織體系都充滿著旺盛的朝氣活力，是臺灣首屈一指的全國性創業社團。

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