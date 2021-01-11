Vertiv獲評為迅速成長中模組化資料中心市場的領導廠商

根據Omdia研究，從邊緣到核心的全球預製模組化資料中心市場已成長超過65%

世界領先數位基礎架構與永續解決方案領導廠商Vertiv (紐約證交所代碼：VRT)以全球第二的市佔率獲技術分析公司Omdia評比為預製模組化(Prefabricated Modular，PFM)資料中心市場的領導廠商之一。這項新研究指出，安心擴充的能力等優勢是全球各地積極採用PFM解決方案的原因之一。

Omdia根據2018年和2019年的資料撰寫了「預製模組化資料中心」研究報告，並於2020年發佈。該報告指出2018年PFM出貨量超過12億美元，且2019年的部署預計將成長65%以上。該分析團隊將此強勁成長歸因於許多因素，包括擴充性、異地製造和整合的優勢以及部署速度。

Omida雲端與資料中心研究部門首席分析師，同時也是該報告作者的Lucas Beran認為，部署速度是促使許多資料中心擁有者和營運商採用PFM的主要原因。「快速增長的資料和無止盡的運算能力需求使得資料中心迅速成長。由於傳統資料中心的部署需要18到24個月，因此企業通常需要更快的解決方案，」他表示。「平均而言，預製模組化資料中心的供應商可以在四到六個月內交付解決方案。」

「PFM資料中心的安裝速度、高效率與低成本使得亞洲擁有對此類資料中心強勁的需求。事實上，我們在泰國的PFM資料中心工廠能夠迅速建構與客製化模組化資料中心，並交付給該地區所有客戶，」Vertiv亞洲區整合模組化解決方案副總裁Steve Shelley表示。「除此之外，我們的Vertiv™ SmartAisle™微型模組化資料中心更憑著優異的容錯與備援設計獲得Uptime Institute的Tier IV-ready認證。」

「資料中心擁有者和營運商逐漸感受到PFM資料中心帶來的擴充性、成本效益和部署速度等優勢，使得PFM資料中心的需求迅速增長。客戶也很欣賞我們的設計靈活性和我們提供的客製化服務，」Vertiv整合模組化解決方案副總裁Viktor Petik表示。「為了讓這些產品更具靈活性，且迅速可用，我們近期與Uptime Institute達成協議，在歐洲、中東和非洲地區取得PFM TIER-Ready認證，並加強在北美的業務，同時也計畫擴展我們在克羅埃西亞的PFM設施，以提高產能並加強我們在這個關鍵市場的實力。」

Omdia報告定義了許多種PFM資料中心，並涵蓋各種使用案例，包括IT和針對特定設施的設計，整合IT、電力供應和冷卻基礎設施，常用於教育、工業、醫療產業和偏遠與惡劣環境的多合一模組。根據Omdia的研究，邊緣運算需求帶動了多合一模組在邊緣環境的應用，因為這些邊緣環境需要在終端使用者附近設置小型資料中心。「隨插即用」的使用方法不僅可以將啟動和配置時間從數週或數個月縮短到幾天，還可以預先整合與異地測試元件，以減少品質問題。

如報告所述，Vertiv的PFM設計涵蓋一系列能滿足特定客戶需求的產品，例如Vertiv™ SmartAisle™–這是一套全功能齊全、易於配置且可直接訂購的PFM產品，能讓客戶迅速從無到有部署新資料中心。Vertiv也提供完全客製化的PFM解決方案，包括設計、專案管理與系統整合。更多關於Vertiv整合型解決方案與PFM資料中心的資訊，請至Vertiv.com/SWC TW。