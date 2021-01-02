大亞集團65周年 營運交出漂亮成績單

文/葉圳轍

本業、固定收益、創新事業投資(創投)，三箭齊發，大亞集團去(2020)年創立滿65周年，營運交出漂亮成績單。

大亞集團董事長沈尚弘上周四(30日)主持該集團歲末年歡會時表示，企業能存活65年就相當不容易，尤其在65周年，在前輩打下的基礎、加上現有同仁的努力，獲利創新高，意義更顯不凡。

沈尚弘強調，65歲的大亞不是年邁，而是充滿活力、生命力，更是蓬勃發展，由獲利創高及年輕人願意進入大亞服務即說明一切。

確實，2020年COVID-19新冠肺炎疫情蔓延，全球景氣受到嚴重的衝擊，但大亞集團三大事業體(本業、固定收益、創投)布局策略有成，三箭齊發，股價睽違23年，2020年末收盤價重新站上20元大關，在在反映大亞的經營績效，獲得市場的認同。

大亞集團董事長沈尚弘表示，65歲的大亞不是年邁，而是更顯活力及生命力。圖/葉圳轍

沈尚弘說，大亞的本業已由線纜產品擴大至「能源串接」，包括生產、傳輸、儲存到轉換等能源事業；如傳輸用的電力電纜、能源轉換用的漆包線、能源產出的發電事業，其中台灣汽電共生及森霸電力，大亞都是創始股東。近年大亞在台南市政府綠能政策支持下，更啟動潔淨能源的投資，成立大亞綠能公司，投入太陽能發電產業。另外，成立協同能源公司，投入智慧儲能系統，搶攻電力削峰填谷、用電平衡的商機，成為台灣少數有能力自主規劃與建置大型儲能微電網系統的廠商之一。

固定收益方面，太陽能電廠投資帶來穩定的收益，讓大亞更有實力承受景氣的劇烈變動；據悉，大亞台南學甲76MW太陽能電廠完工後，2021年總裝置容量已達120MW，每年可發電約15,770萬度，售電收益可達7.1億元/年，未來電廠規模持續擴大，固定收益持續成長，也將成為大亞集團穩定發展的助力。

在新創事業投資方面，從2000年開始，大亞投入創投金額超過20億元，包含醫療、生技、電池、AI、科技、半導體…等，與本業能源串接不同領域的產業多有涉獵，期間也經歷錯誤的投資，但透過調整，近幾年可謂開花結果，創造不錯的獲利分潤。「好的創新事業標的，未來也會持續投資」，沈尚弘強調。

對於轉投資事業，大亞很好「到陣」，不會介入經營，沈尚弘說。如投資漆包線榮星電線持股22%，由於屬同業競爭關係，大亞只做個純投資者、完全信任原有經營團隊；未來或許可以透過整合，創造雙方更大經營效益，但時機未到、絕不強求，目前榮星每年5~8%穩定的股息，也算是不錯且成功的投資。

今(2021)年大亞集團邁入第66年，這是全新的開始；沈尚弘說，該集團仍會以創新求變及前瞻思維推動產業前進，為台灣社會串接更安全穩定的電能，讓大家看到該集團在本業耕耘的實績，並期許在固定收益及創投績效逐步發酵下，集團66大順、再創高峰。