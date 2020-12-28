愛德萬測試發表2款最新雲端解決方案

新方案開創全球半導體產業先河 促進新一代IC設計之生產效率

半導體測試設備領導供應商愛德萬測試 (Advantest Corporation) (TSE: 6857) 與PDF Solutions Inc. (Nasdaq: PDFS) 攜手合作，發表兩款創新雲端軟體解決方案：一是愛德萬測試V93000動態參數測試 (Dynamic Parametric Test，簡稱DPT) 系統，由PDF Exensio® DPT提供技術支援；二是邊緣高效能運算 (HPC) 系統，兩者皆隸屬於最新發布之愛德萬測試雲端解決方案™ (Advantest Cloud Solutions™，簡稱ACS)。該方案是提供以雲端為基礎的產品與服務之生態系，而其核心正是專注於資料與分析、由PDF Exensio提供技術支援的平台「愛德萬測試雲端」(Advantest Cloud)，也是由愛德萬測試與PDF Solutions共同開發。

首度打造整合化雲端軟體解決方案產品組合

借重PDF Solutions開發的核心科技，就能運用客戶工作流程中產生的資料，反過來對半導體從設計認證到製造、再到晶片組和系統級測試的各段流程提供回饋。如此一來，客戶便能從供應鏈、自家設備和測試資料汲取更多有價值的資料，並運用愛德萬測試雲端解決方案的先進演算法、整合性工作流程與方法，縮短達成高良率所需的時間、提高整體設備效率。

不論是關於先進製成節點、電子微縮 (electrical scaling)、2.5D與3D封裝等半導體技術突破，還是關於系統方面出現的新焦點，於業者而言都是挑戰，唯有仰賴由軟體引導的全面性解決方案才能克服。若可以將遍布於傳統半導體價值鏈中的資料孤島給整合起來，必能大幅提升產品品質、製造良率以及成本效益，由PDF Exensio® DPT技術支援的愛德萬測試V93000動態參數測試系統，是愛德萬測試與PDF Solutions攜手開發，為V93000 SMU8參數測試平台新增以規則為本 (rule-based) 的智慧測試流程。有了這項科技，測試流程能在幾毫秒內即時自動優化，以擴大裸晶測試範圍、改善異常量測的特徵 (characterization)、糾正設備問題和簡化額外資訊收集，支援根本原因驗證 (root-cause identification) 和下游分析 (down-stream analytics)。

最新的先進高速邊緣運算產品能執行複雜的測試負載，延遲僅毫秒之差，且能提供給早期採用者使用。有了為機器學習 (ML)、解調 (demodulation) 或其他高效能負載而預先設定的容器 (container)，這套系統使得在半導體測試中執行機器學習變得更容易。除了方便客戶透過雲端追蹤、管理和保管所有容器外，也讓客戶能藉由內建有順向／逆向資料饋送之應用程式介面 (API)，來隨選存取先前插入的資料。客戶可以在生產過程中部署機器學習模型和演算法、執行現地測試流程優化，亦能在保障資料安全的條件下遠端管理高敏感度IP。

美國愛德萬測試公司總裁暨執行長Doug Lefever表示：「愛德萬測試不僅提供最先進的測試技術，為客戶創造價值，亦持續開創新的企業實踐、拓展我們的產品組合，推出迅速回應市場需求且有助客戶節省成本的雲端服務。我們將這樣的創新視為愛德萬測試『宏觀設計』(Grand Design) 目標的一環，進一步推升整體半導體價值鏈。」，愛德萬表示上述ACS產品與其他服務皆已開放訂購。