NEC在全球 PBX-IP PBX 市場 連續六年穩坐冠軍寶座

NEC已徹底實現豐富的產品組合、持續不斷的創新以及對市場和企業夥伴的承諾

全球通訊與IT解決方案領導廠商NEC於今(28)日，宣布連續六年在全球成長型企業(Small and Medium Business)通話控制系統市場中蟬聯冠軍寶座。這是NEC成功開發出強大的產品組合、持續拓展全球企業通訊市場，並達成客戶最高滿意度的最佳例證。

NEC在通訊領域已有120多年的歷史，並持續深耕成長型企業與大型企業整合通訊(Unified Communications)市場。NEC已開發出UNIVERGE品牌的通訊產品組合，包括以內部部署為基礎的SL、SV與3C交換機解決方案(*1)，以及新世代的UNIVERGE BLUE UCaaS雲端型解決方案(*2)。

IP DECT無線電話系統。圖／NEC業者提供

穩定的核心能力

根據MZA (www.mzaconsultants.com)的全球通話控制市場研究報告，NEC在全球成長型企業市場的出貨量連續六年居所有製造商之冠(*3)，並以17%的全球市佔率遙遙領先其他競爭對手。專業能力、創新能量與企業的全心投入、可靠度和財務能力是NEC成為企業與終端客戶最佳夥伴的核心能力。

讓支出創造最大價值

NEC為客戶提供廣泛的企業通話解決方案，從小型到超大型系統一應俱全，能有效支援大型企業組織與成長型企業客戶的各種需求。不論是傳統、全IP化或是100%軟體型解決方案，以及在企業內部或是在雲端上部署，NEC都能達成使命。

NEC備受好評的UNIVERGE SV9100與SL2100通訊伺服器是專為成長型企業所開發的產品，並搭配強大的終端機與商務應用程式，例如IP DECT (無線電話系統)。此經濟實惠的智慧型通話解決方案兼具經濟性、高效率與企業級功能，並提供在地化支援，而且能輕易地安裝，讓客戶與零售商更容易運用NEC解決方案的各種功能。

(*1) 台灣市場目前沒有提供3C交換機解決方案。

(*2) UNIVERGE BLUE UCaaS雲端型解決方案預計在未來會引進台灣市場。

(*3)資料來源：MZA 2015至2020年通話控制(PBX-IP PBX)市場研究報告。