安恩嘉(DivioTec)進軍台灣智能運籌貨櫃辨識系統

提供整廠輸出在地整合服務，讓台灣同步與世界接軌

台灣港務局近年積極推動智慧運籌港，提高台灣港口轉型，以成為世界跨國企業高附加貨物輸出入的據點之一。在施展國土延伸策略的同時，需透明結合商流、物流、金流、資訊流、潮流，才能將台灣港口推向世界重要港口樞紐。鑑此，攝影機專業製造商安恩嘉(DivioTec)股份有限公司早在5年前就超前部署，在智慧運籌運用領域深耕至今，已被全球各家國際貨櫃辨識軟體系統指定使用前端攝影機，並獲得美國西岸長灘碼頭和荷蘭鹿特丹港口等全球40個港口青睞採用。

深獲多國政府及當地使用者肯定的安恩嘉(DivioTec) ，今(2020)年與國際貨櫃辨識軟體夥伴攜手結盟，一起進軍台灣市場，提供整廠輸出的在地整合服務，讓台灣智慧港口亦同步與世界接軌。據稱，導入自動貨櫃辨識最大挑戰，莫過於如何提高辨識率，「由於貨櫃來自世界各地，經過時間和天候的洗禮，貨櫃的髒污、彩繪烤漆及破損都將會考驗辨識率效率和能力，尤其當港口的天候不定，如起霧、 強光、強風、下雨、下雪，都會影響攝影機捕抓畫面的能力」。

安恩嘉(DivioTec)門哨貨櫃辨識系統， 將貨櫃車牌與貨櫃號碼結合，加速無人化門哨並提供貨櫃流通的整體效率。圖/安恩嘉提供

而安恩嘉(DivioTec)內建特殊(SmartCatch)引擎處理器，提供24小時全彩低照度攝影機，特殊的影像二值化處理，一秒內傳送五百萬畫素30張影像給深度學習OCR的軟體。在最具挑戰的橋式機起降作業中，無懼天候問題，也能即時同步提供後臺管理者目前貨櫃的起降點資訊、 貨櫃號碼、貨櫃車編號、貨櫃ISO、貨櫃畫面參考、確認是否有破損、輻射等危險物品各種貨櫃相關資訊。

除了橋式機貨櫃辨識系統的應用外，該公司也同步提供全自動化門哨管理系統: 包括辨識駕駛身分，解決人車貨櫃資料的感測、傳送與驗證，並可建立快速通關。其運作方式是透過在4 個車道上設置了貨櫃辨識系統(OCR)及卡車車牌辨識系統，讀取車牌號碼，結合光學字元辨識系統OCR辨識車號與貨櫃號碼後，將資料即時比對查驗站後端之資料庫，系統在確認無誤後，將回傳可通行之綠燈號誌訊號傳到前端的號誌系統，貨車不需要停車就能通關。此外，OCR貨櫃辨識技術也用於貨櫃之轉口押運，監控以及定位貨櫃在轉口的流程。「只要貨櫃有任何特殊裝況，如貨櫃破損或標有核輻射之危險貨櫃，就會將相關資訊顯示在系統上，因此透過科技之運用，根本無須消耗額外之警衛人力查驗」。

安恩嘉(DivioTec)股份有限公司已成軍八年， 一直專注於高階客製化網路攝影機外銷市場，在2013年5月於泰國設立分公司，拓展並精耕東南亞市場。2015年陸續推出影像智能分析(AI)和IoT垂直整合的應用，提供智慧城市監控、交通監控、智慧運籌港口、智能工廠、智慧零售通路等客製服務，同時與全球智能軟體商業合作夥伴加值整合，形成生態合作鏈(Eco System)。2020年5月在新漢股份有限公司(上櫃代碼: 8234)集團挹注下，優勢的資源強化安恩嘉(DivioTec)於影像視覺物聯網的基礎運算、多元開放式平台的整合和彈性擴充，從研發、製造到軟體客製化一站式服務更加完整，更獲得全球客戶一致肯定。

該公司指出，在現今物聯網技術以及人工智慧的進展下，早先的碼頭作業模式已逐漸為智慧化之全自動貨櫃碼頭所取代。透過遠端遙控橋式起重機、自動導引車(Auto Guided Vehicle, AGV)或自動跨載機(Auto Straddle Carrier, ASC)，以及自動化門式機相互搭配作業，橋式起重機將貨櫃直接卸放在具有導航系統之自動導引車上，經由埋設在地面之感應裝置(sensor)，將貨櫃運往櫃場管理系統指定之儲區，最後由自動化門式機將貨櫃移往指定櫃位儲放；裝船時則依反向程序操作。全自動貨櫃碼頭具備「減少天候因素對碼頭作業的影響」、「場域無人化提高作業安全」、「降低勞動強度減少人為錯誤」及「降低人工作業成本」等優勢，目前於海外已發展超過五年並趨向成熟，以全球前20大港-荷蘭鹿特丹港為例，搭載全自動化港口提升1.5倍港埠作業效率，達到全球第一-1億5千萬TEU的貨櫃吞吐量。預估隨著安恩嘉智慧化先進系統導入我國貨櫃碼頭，可望加快台灣港口與世界同步接軌，創造雙贏!