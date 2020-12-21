台微醫(6767)預計2021年1月掛牌上櫃

聚焦開發高階微創脊椎手術用醫材 ，著眼全球129億美元市場

聚焦開發高階微創脊椎手術用醫材商-台灣微創醫療器材（6767，以下稱台微醫），將於12月25日（五）於君悅飯店舉辦上櫃前業績發表會，主辦券商為凱基證券，預計於明年（110年）1月下旬正式掛牌。著眼全球129億美元的脊椎醫材市場，公司未來前景看好。

台微醫自成立之初即聚焦於高附加價值的脊椎手術用醫材之開發，擁有多項效能媲美國際大廠的自費產品，如單一傷口微創脊椎融合固定系統、椎體撐開器、骨水泥…等，隨著公司自費產品線日漸齊備有效提升公司競爭力，陸續反應在公司的業績表現上。台微醫最近年度（108年度）及今年1~11月營收分表較前一年同期增加25.79%及48.93%，逐步打破國內自費脊椎手術植入醫材市場，長期被國際大廠壟斷的現況，隨著臨床使用案例及公司知名度持續累積，台微醫未來營運可望進一步提升。

台微醫董事長梁晃千表示，公司以提供脊椎手術完整解決方案，以期成為脊椎創新治療方案的領導廠商。公司開發的椎體撐開器（Tripod-Fix®）技術主要應用於椎體塌陷手術，可針對壓迫性骨折之大宗”前端椎體壓迫性骨折”進行椎體復位，此項技術在今年分別獲得2020年傑出生技產業年度產業創新獎，第十七屆國家新創獎企業新創獎以及第19屆藥物科技研究發展銀質獎共三項年度大獎。

全球老年人口持續增加台微醫未來前景持續看好，依據衛生福利部統計處所出具的全民健康保險醫療統計年報指出，我國105~107年因變形性背部病變、脊椎病變及椎間盤疾病之就診數量分別為6,204,998件、6,774,842件及7,144,761件，呈逐年增加趨勢。人口老化持續快速、肥胖人口增長、長時間久坐的工作型態、長期過度使用行動裝置與不良姿勢的生活型態等因素，使得脊椎病變及下背痛症狀的患者持續增長，推動脊椎手術醫材產業市場規模持續擴大，中人口老化持續快速為關鍵因素。

根據聯合國人口部門統計資料，108年全球65歲以上人口及平均夀命分別為7.0億人及72.6歲，預估至139年全球65歲以上人口及平均夀命分別為15.5億人及77.1歲。由於全球老年人口及平均夀命不斷攀升，加上生活品質提升，及微創手術技術持續精進，降低患者恐懼手術失敗的不安因素，因此推動脊椎手術醫材市場持續成長。依據IEK研究報告，脊椎醫材市場規模為95.6億美元，預估114年脊椎醫材市場規模將成長至129億美元，年複合成長率為4.4%，成長率為骨科醫材產業中最高。

法人表示，椎體撐開器上市及自費產品比例提升帶動公司2020年營收可望破億，今年1~11月營收亦較去年成長48.93%；明年有機會完成椎體撐開器授權，將分階段取得授權金，可望帶動本業加速成長。