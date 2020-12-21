智慧製造的點金石：AI的應用!

開必拓數據直擊：AI技術、客戶痛點與軟硬體整合

今(2020)年，AI、智慧製造堪稱是最熱門關鍵字之二。雖然AI（人工智慧）這個名詞大家耳熟能詳，但多數製造業人士對AI的應用、所能帶來的實際效益、以及投入AI所需的花費，都不甚了解。有關其於製造業的應用，需要熟悉AI的應用端及了解製造業領域知識的人，同時結合兩造的知識，才能夠提供客戶願意埋單的客製化解決方案。

以AI瑕疵檢測解決方案崛起的開必拓數據(股)公司是一間專門提供智慧製造AI方案的新創企業，近年不斷推升台灣產業AI化在智慧製造發展進程上扮演的重要角色。執行長孫逢佑認為AI將為製造業帶來產業新契機：鑒於全球製造業正掀起新一波「去全球化」的浪潮，加上台灣面臨少子化、人口老化兩大問題，智慧製造是大勢所趨。孫逢佑指出，現在很多工廠雖然早已生產自動化，但面臨組裝及檢測人員不足等問題，偶發性大單不敢接的問題仍無解。這由近期企業回歸台灣設廠或擴廠，對於智慧製造的詢問度明顯升高可窺端倪；目前大廠人力及資源比較充裕、智慧製造發展最快，但他觀察中小企業正緊追在後，很快也將受惠於整體智慧製造科技的提升。

在AI應用上開必拓數據主要提供兩方面的整合，「第一是整合AI技術跟客戶領域知識，第二是軟硬體的整合解決客戶通點。第一種方式經由拜訪客戶，了解客戶與其他工廠的相同點及差異點，相同的痛點如果還沒解決，開必拓有現成的產品或技術可提供。第二種方式由客戶購買開必拓軟硬整合好的產品，馬上可以派上使用。大部分工廠僅直接使用AI工具軟體，看似能很快上手，但客戶會面臨沒有數據、沒有硬體去收集數據、也沒有資料科學家，但是倚靠開必拓則可以有智慧設備, 做到軟體技術與客戶痛點的整合，雖然比較曠日費時」。

開必拓成功開發出AI 品檢解決方案 fastable.ai幾乎所有瑕疵品都能檢測出來，客戶反饋是「相當滿意」。圖/業者提供

開必拓服務團隊在協助客戶導入AI應用時分為四個步驟：一、瞭解客戶痛點; 二、補充勞動力；三、做好品質檢測; 四、有數據可以精進製程，提升產品的品質。

今年因爲全球性疫情蔓延，外銷導向的台灣受到衝擊不小，但Q3國内生產總值卻成長3%，表現亮眼。開必拓數據成立之初雖鎖定國際市場，但因台灣製造業在國際上佔有一席之地，所以也大力鞏固台灣為重點目標，孫逢佑認爲台灣有很多隱形冠軍，但是島内量體不大，如果好的產品可以集結成國家隊，集中火力、單點突破、向外推展，就能在全世界各個行業都佔有一席之地。開必拓團隊期待不久的將來，不同的新創企業在類似的領域上互補共融發展，將探索的結果匯整起來開拓國際市場，將有機會創造除了半導體業之外更多享譽全球的產業。

對2021年的規劃，目前孫逢佑看好「產業AI化」是製造業降低衝擊的最佳因應之道，也是迎接下一階段-「AI產業化」的前哨站，此外，開必拓數據大致將重點放在擴大既有客戶的垂直應用上，包括檢測設備的連接系統、協助客戶做製程系統、將檢測設備做得更完善。