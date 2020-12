降低法遵成本 PwC發布合約數位化工具「NewLaw」

昨(17)日PwC發布與合作夥伴聯合開發法律科技工具「NewLaw」,以實現合約數位化並達到快速合約修改的目的。NewLaw即是利用光學字元辨識技術,將紙本合約轉換成為機器可讀取的文字檔,並可將合約條款模組化後給予標籤註記,以節省法務部門日後辨識合約條款的時間,進而可合理預估所需花費的資源。除了盤點合約條款外,NewLaw亦可協助法務部門根據業務需求產出標準化的合約初稿,大幅提升法務部門進行合約修改的效率。

隨著科技應用的普及化,法律科技(LegalTech)成為新的國際發展趨勢。面對全球各地日漸趨嚴的金融監理要求,金融機構期待透過法遵科技(RegTech)的應用,更有效率地了解並管理自身法遵風險,降低法遵成本。

合約搭配數位工具 提升法務工作效率

普華商務法律事務所合夥外國法律師林信宏表示,目前法律科技的發展多著重於法務部門績效管理、合約數位化,及合約條款的修改及產生,以提升金融機構法務部門執行法律事務的效率。以法律部門績效管理為例,過往法律事務的績效難以單純以處理合約數量或回答法律問題次數進行準確評估,法律科技可提供法務部門更多績效追蹤方式,例如合約修改後案件成功率、內部律師使用率及案件處理時效等,協助管理階層追蹤並衡量部門員工的實質貢獻。

林信宏分享其在國際金融中心的實務經驗,指出國際金融機構已開始將紙本合約數位化,將相關條款文字數位化後儲存,未來即可利用關鍵字方式進行合約條款的查詢。法務部門更可進一步將合約條款類型化,並以不同標籤標記。若未來有合約修該需求時,可以更快速地辨識應修改的合約條款及其他相似條款,以進行合約修改。

林信宏認為,金融業應考慮適時採用相關法律科技,協助法務部門可以更有效率地執行業務。為確保科技解決方案的導入可以發揮預期效果,建議金融機構管理階層必須以全局視角來看待法務轉型,從各個方面考察所有可用於增強法務部門核心能力的解決方案,並同時考慮其敏捷性和隨機應變能力,以適應新業務、新市場、新經濟、新政策格局下的新常態。最重要的是,科技轉型的效能必須「可被量化」,才能確知其為組織所帶來的利益。

金融監管趨嚴 利用法遵科技節省成本

普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈也指出,為因應外部主管機關對於金融機構日趨嚴謹的監理要求,未來法遵科技對於金融產業的穩健發展將有舉足輕重的影響。據PwC觀察,金融機構預期需花費越高法遵成本的項目,發展該項目的法遵科技新創公司受挹注的資金通常也越多,金融犯罪的監控即為一例。

梁鴻烈表示,交易監控耗費可觀人力,且洗錢態樣變化多端,近年來市面上出現運用人工智慧及機器學習等新技術協助金融機構優化交易監控系統的解決方案。期望透過機器學習並記錄個別金融帳戶的「行為態樣」,做為可疑交易警示基礎,以優化過去「以規則為基礎」的交易監控模式,進而提升交易監控系統的效率及有效性。

梁鴻烈提醒,金融機構在採納新科技時,仍應注意主管機關的態度與期待。例如金管會於2020年8月公布的「金融科技發展藍圖」中即指出,金融監理將秉持「科技中立 (technology neutral)」的原則,不論採取何種科技或技術,亦不論是何種金融服務提供者,凡從事同樣的服務或業務者皆應遵循同樣的規範密度。國際上,美國聯邦層級數個銀行監管機構於2018年12月共同發布的「打擊洗錢與恐怖融資的創新措施聯合聲明」(註一) 也指出,銀行就銀行保密法及防制洗錢(Bank Secrecy Act/anti-money laundering,”BSA/AML”)法遵作業採取新科技解決方案時(包括運用人工智慧或機器學習等先進演算法的系統),主管機關將秉持相同的監理標準或要求。亦即,對於銀行採取創新措施一事並未提供任何安全港條款 。

梁鴻烈建議,金融機構在採用新科技或以創新技術執行法遵作業時,應特別留意各國主管機關本於科技中立原則發展的監理要求,尤其是以下兩項重點:一為該科技解決方案運作是否具備可解釋性(explainability),二為該科技解決方案之運作是否可被驗證。

打擊虛擬資產(Virtual Assets)市場金融犯罪

鏈奇科技股份有限公司(Unblock Analysis)總經理何建幟表示,隨著虛擬資產市場的蓬勃發展,日交易額累計至今已超過千億美元,隨之迎來的則是非法份子透過虛擬資產的匿名性進行跨國洗錢、詐欺等不正當行為,「虛擬資產洗錢」搖身一變晉升為G20及全球監管單位和相關金融業者最關注的議題之一。

傳統反洗錢業者缺乏針對虛擬資產洗錢的有效解決方案,即使就現有的專家系統開發,也無法跟上洗錢手法快速的更迭,進而導致誤判率過高,不僅墊高法遵成本,還可能因合規不符標準而致生法律及合規風險。

PwC團隊提供Unblock反洗錢顧問服務並協助鏈結PwC世界各地資源,協助Unblock 打造出先進的金流數據分析平台,從最初KYC (Know Your Customer)身份識別平台發展至獨特的KYT(Know Your Transaction)交易監控平台,在每筆虛擬資產交易生成後即時產生出可疑交易監控報告(Suspicious Transaction Report),以幫助虛擬資產服務提供商(例如:虛擬資產交易所)及相關金融機構和金融科技業者符合其監管要求,並協助政府監管單位打擊金融犯罪,為每一筆交易風險把關。

應用新興科技 建構完善與安全的金融科技生態系統

資誠企業管理顧問公司執行董事林維琪指出,自2009年開始,全球金融規管強度提高,伴隨而來之違規裁罰金額不斷攀升。在嚴格的金融監理趨勢下,金融機構的法令遵循部門被賦予更為積極的責任。國際上金融機構的法遵業務逐漸由傳統法規諮詢的被動諮詢者角色,轉變為在法令遵循風險管理及監控上發揮作用的主動挑戰者角色,法遵單位不僅需要做好法令遵循,更要能夠建立法遵風險評估的標準並有能力執行之。

林維琪建議,金融機構應建立全行之法令遵循風險管理及監督架構,並明定其架構原則及權責規定。需聚焦於建置高自動化之法遵資料庫、優化法遵管理流程及即時性進行法遵風險分析、降低作業風險及妥善運用法遵專業資源、提升法遵管理效率等面向,建立適合集團層次之法令遵循管理及監督架構。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺強調,法遵科技可協助企業降低法遵成本,在法規遵循上更有效率,大幅改變監管者的監理方式,也可以讓機構更加有效率。在迎向未來監理科技的應用浪潮時,建議金融相關業者及早準備與瞭解,才能規劃合適自己產業樣態的藍圖來導入,用更有效率的方式做好風險監理控管,以因應未來挑戰。