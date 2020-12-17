台南資訊月17日開幕 帶領民眾體驗5G新時代

109台南資訊月今(17)日在南紡世貿展覽中心盛大登場，展期至12月21日；該展以「數位催化 智連未來」為主題，5G資訊主題館帶領民眾親身體驗5G新通訊時代，成功擔負將資通訊應用趨勢和知識傳遞給社會大眾的使命。

17日上午開幕典禮，由主辦單位臺南市電腦公會理事長吳進雄主持，包括經濟部主秘陳怡鈴、臺南市長黃偉哲、臺南市立委林宜璟、臺南市經發局主秘王俊博等貴賓都蒞臨剪綵。

該展最大主題館為「經濟部主題館」，匯聚近23家產學研單位共襄盛舉，涵蓋「運動科技」、「智慧防疫」、「沉浸娛樂」與「智慧生活」四大科技應用領域，提供民眾貼近科技的互動體驗。

109台南資訊月開幕首日人潮爆棚。圖/翁婉茹

其中，為推廣防疫新生活，透過科技促進運動普及化，經濟部「運動科技」專區推出五項新科技：舞蹈肢體動作追蹤、格鬥對戰電玩競技、VR模擬自行車賽、拉弓射箭動作軌跡，以及智能羽球，成今年最大亮點之一。

「教育科技館」有來自台南市國小和國高中共77所學校，現場輪流攤位分享學習體驗。開幕首日湧入各校戶外教學參觀的小朋友，不只聽解說，還可以動手體驗，展覽現場成了科技資訊小學堂。

109資訊月巡迴展中，只在台南場才有展出的「國防科技館」，由國家中山科學研究院展出「可攜式輕兵器射擊模擬系統」等各項科技成果和現場人才招募。另有沙崙智慧綠能科學城「綠能科技館」、台南市電腦公會「智慧農業科技館」等主題館。

地主臺南市政府設立主題館，推廣各項市政電子化成果，包括財政稅務局「雲端發票」與「行動支付」、經濟發展局「臺南5G國家隊」、水利局「防汛雲端整合平台」、交通局「智慧停車管理整合系統」，以及觀光旅遊局「旅行台南APP」等等，部分攤位還提供精美小禮物。

該展開放時間每日早上9:00至下午17:00，採免費參觀，場內停車費計次機車20元、汽車50元。每日會場入口免費發送「250個早鳥紅包袋」，另只要完成現場集章和手機登錄，還可參加由台南市電腦公會加碼的「天天要抽iphone12」。更多好康內容與假日活動，可搜尋臉書「臺南市電腦商業同業公會」，或展館官網https://cecn.ctee.com.tw/ 查詢。