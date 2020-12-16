華興電子持續創新 訂單回籠站穩市場

華興電子（6164）於今(16)日召開法人說明會，董事長劉守雄指出，今年由於疫情影響，公司合併營收衰退，所謂危機即是轉機，公司對內力行組織變革，對外廣招人才、顧問與專家，並考慮策略聯盟、異業合作，重新調整公司營運策略及方向，可喜的是公司成品照明業務在台灣市場滲透率持續成長，10月中開始，中南美洲低溫照明客戶也逐漸復工，訂單回籠，華興除了基本客戶持續維持外，持續創新應用以站穩利基市場，「潔淨新科技、健康好生活」是公司主要訴求。

華興電子今年前三季營收近新台幣5億7千萬元，稅後每股盈餘為負0.33元，由於疫情影響，僅台灣市場的照明產品出貨增長，中原大學四棟大樓的照明更換標案以及台灣中小企業銀行約170家分行的照明更換標案順利取得，在挹注營收之餘也幫企業節能減碳，是華興今年的突破，中國區可口可樂冰櫃新設計方案、新商照產品推廣、UV產品應用都有進展，未來新商機的商務模式將有別以往，持續創新。

華興子公司華能光電最高效率的平板燈是今年能取得標案的最佳利器，除了率先取得最新版節能標章的節能環保要求，也認證通過CNS16047嚴苛認證，達到高演色性、舒適色溫、亮度均勻、無藍光風險、低眩光、閃爍指數小於0.02、可客製智慧照明系統等特點，為目前市面上最佳的護眼平板燈。效率上單盞60×60公分的平板燈能耗僅22瓦，若是取代傳統T8 二呎四燈格柵燈80瓦，可節電超過7成，若是取代T5節能格柵燈56瓦，仍可節電6成，取代已更換為LED燈管二呎四燈40瓦格柵燈，仍可節電超過4成，配合政府的新能源政策，明年華興將更積極推動「節能極大化」。

因應疫情以及未來冠狀病毒存在於人類生活的常態，以及工業化帶來的空氣品質問題，WHO在2017年就指出全球92%的人無法呼吸到安全的空氣，2019年WHO更提出每年有近380萬人因室內空氣污染而過早死亡，這些需要被重視的議題，讓UV應用需求攀升，華興在此領域也有所發揮，台灣、歐洲、美洲都有專案在進行，內容包括殺菌、滅活、空氣淨化、食物保鮮..等，與「國際知名專業品牌商」以及「新創公司」合作，由資深顧問群帶動的一連串市場戰略，朝向跨領域合作，超前佈署，產品涵蓋全系列UV波段及應用，既符合原有客戶的需求又能開拓新市場和新商務模式，為今年法說會最大亮點。

劉守雄董事長表示，公司已調整好策略及方向，善用既有的LED中、下游封裝以及模組的核心本領、朝向LED半導體照明的運用方向，加大力度介入與推廣，諸如智慧照明、智能照明、植物照明、車輛照明，尤其是健康照明、人因照明，走向專業化、人性化、便利化的領域，落實研發與擴展，相信在以往建立起既有的低溫照明、專業照明領域下相輔相成，明年度華興電子會朝向「最高品質封裝、深化低溫應用、UV健康科技、半導體照明專案整合、在地生產」的方向持續發展。