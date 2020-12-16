「亞洲．矽谷計畫-強化物聯網資安防護」 輔導台達電子 農譯科技榮獲驗證標章

財團法人電信技術中心(TTC) 執行國家發展委員會「亞洲．矽谷計畫-強化物聯網資安防護」，成功輔導台達電子「BIC Smart Lighting藍牙智慧燈具」取得國內首張國際UL IoT安全評等，更是全球首個獲得UL IoT安全評等驗證的智慧燈具，成為在地接軌國際具競爭性之企業，幫助企業在地接軌國際，開拓海外市場，達成臺灣品牌、資安確保之佈局。此外，新創團隊農譯科技「AgriTalk 農譯科技全方位智慧農業AIoT系統」取得國內首座物聯網系統層級資安防護S-IoT標章，提供客戶安全有效的農業AI管理系統。

「亞洲．矽谷計畫-強化物聯網資安防護」全期成果發表會暨授證典禮計有執行單位財團法人電信技術中心執行長林輝堂、委辦單位國家發展委員會代表暨亞洲．矽谷計畫執行中心人資長闕河鳴、桃園市政府經濟發展局局長郭裕信、UL 副總裁暨台灣總經理陳宗弘、中華資安國際總經理洪進福、亞洲•矽谷計畫執行中心行政長李博榮等長官出席觀禮，獲證單位台達經理張世杰及農譯科技共同創辦人林一平亦參與此次盛會及交流活動。

台達藍牙平板燈PA1率先成為全球第一個UL IoT安全評等驗證智慧燈具

UL IoT安全評等是國際上用來評估物聯網產品資安表現的重要指標，符合全球產業框架及最佳實務，範圍從最基本的產品資安，到全面的資安能力要求，協助製造商和開發商來展現產品完成的資安盡職調查。此次獲得驗證的台達藍牙平板燈PA1所搭配之燈具軟體能有效實現金鑰運用安全，透過TTC的輔導，不僅獲得台灣首張驗證，更是全球首個獲得UL IoT安全評等驗證的燈具。

全球首張國際UL IoT安全評等驗證由UL 副總裁暨台灣總經理陳宗弘(圖右)頒獎、台達電子照明事業部經理張世杰代表領獎。圖/業者提供

「S-IoT標章」把關智慧農場資訊安全，保障農業管理者的權益

農譯科技以新一代農業設計師的角度，結合交大資訊工程及生物科技專業背景，提供嶄新全方位之5G AIoT無毒智慧農業方案。透過導入農業A.I.智慧科技管理系統，確保農產品生產可溯源。透過此次TTC提供之全面性IoT資安認證，包含使用者前端的介面、後端的伺服器、農場實地之感測設備及控制器，證實該農業系統具有高安全性，保障農業管理者的權益。

智慧城市應用資訊安全，物聯網系統層級資安防護評估機制不可或缺

為了讓智慧城市應用具備一定的資安防護能力，「物聯網系統層級資安防護評估指引第一部：通用要求」，延伸完成「智慧家庭」、「智慧交通」、「智慧醫療」、「智慧農業」、「智慧物流」及「智慧商業」共6種不同物聯網應用情境場域系統最佳實務應用，希望藉由物聯網系統層級資安評估標章的推廣，與國內資安檢測實驗室共同擔任檢測機構，辦理物聯網系統層級資安評估服務，協助國內企業取得物聯網系統層級資安評估標章。

物聯網場域資訊安全保鑣IoT PoT, IoT-SOC, IoT-ISAC

「物聯網場域資安防護方案，以事前防護、事中應變及事後復原為核心設計原則，串聯蒐集、分析、通報及分享四大手法，於物聯網場域部署誘捕裝置或服務，讓攻擊者入侵誘捕系統，分析攻擊者入侵或惡意攻擊的來源、手段、管道及模式，並由IoT-SOC自動產生事件通報單，再以API系統介接的方式，將資料傳送分享至IoT-ISAC平臺，達成防護駭客攻擊之聯防目標，給予物聯網場域更全面性的資安防護，創造更安全、優質的物聯網服務與開發環境。