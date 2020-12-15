緯創資通導入施耐德電機 邊緣機房解決方案

打造先進實驗室 搶攻工業4.0轉型商機

數位轉型已成為一場全球競賽，尤其在新冠肺炎（COVID-19）以及中美貿易戰雙重夾擊之下，製造業更應加速擁抱工業4.0，以先進製造強化體質，藉此提高產品品質、生產率，快速應對客戶需求。根據Global Market Insights調查，到了2025年，邊緣資料中心市場規模將超過160億美元，OTT（Over-The-Top）服務需求的快速增長，提供更好的使用者體驗是成長的核心。其中，邊緣資料中心（Edge Data Center）的角色與應用場景逐步擴展，也成為帶動市場的主要動力。

全球專業資訊及通訊產品設計及代工廠商緯創資通，領先同業率先啟用先進實驗室「Advanced Lab」，採用法商施耐德電機（Schneider Electric）旗下UPS與機房解決方案領導品牌 – APC之StruxureWare Data Center Expert與施耐德EcoStruxure Building Operation解決方案，涵蓋機櫃、配電櫃、InRow機櫃式空調系統、智慧型排插、環境監控與資料中心基礎架構管理（DCIM），以更貼近客戶的驗證即服務，在日趨白熱化的科技戰中，取得關鍵競爭優勢。

施耐德的機電整合專業力、完整配套是勝出關鍵

緯創資通軟體研發設計測試處資深經理廖伸洲指出，Advanced Lab是緯創資通翻轉體質的重要環節，主要針對企業級伺服器提供產品驗證與測試服務，包含軟、硬體、韌體，以及部份的應用服務，藉此建立與品牌客戶深度且緊密的合作關係。Advanced Lab啟用至今已近一年，目前使用率高達75%，且客戶需求不斷增加。廖伸洲指出，從2018年啟動專案開始、便進行許多不同協力廠商的評估與討論，施耐德解決方案相對於市面上許多拼湊式方案，不管在機電整合的品牌專業力、產品完整性以及長期的耐用度，整體配套相當縝密完整，是施耐德勝出的最大關鍵。此外，施耐德電機服務迅速與專業度也令人激賞，不論是DCIM客製化討論、協助人員熟悉系統操作，都提供了高度的專業度與配合度，感受到以客為尊的服務。

施耐德電機邊緣機房解決方案 改善傳統熱源挑戰

緯創資通主要利用一樓辦公場域約莫20坪左右空間，導入施耐德機櫃、配電櫃、InRow機櫃式空調系統、智慧型排插、環境監控，以及資料中心基礎架構管理（DCIM）軟體，不但只要透過儀表板的圖形化介面，就能有效掌握資料中心內所有基礎設施狀態及數據。

為了解決傳統實驗室機器設備與人員進出無法明顯區隔，研發與測試人員長期處於噪音以及設備熱源無法有效處理的工作環境，更考量緯創資通服務範圍涵蓋所有類型的伺服器，特別是高效能運算（HPC）伺服器、高密度設備以及GPU伺服器等發熱量都相當可觀。在總體規劃上，整座邊緣資料中心共計有18座機櫃可以用於驗證與測試，機櫃與機櫃間共計搭配八台InRow機櫃式空調系統，同時配合熱通道密封系統解決致冷與混風問題，所有的管線與管路透過結構化佈線設計走上方通道，而非採用傳統高架地板設計。不但在最短的距離內致冷伺服器，達到快速冷卻的效果。更能節省建置支出，降低能耗，更省電力。

緯創資通在導入施耐德電機邊緣機房解決方案，不但解決了過去傳統Lab因為設備與人員沒有明顯區隔，而帶來的噪音與熱源問題；APC直立式機櫃設計，除了提升坪效之外，還能最大化地運用空間，放置所有相關產品與待測物，提高空間利用率。

面對瞬息萬變的國際情勢，擁抱工業4.0已是不得不為的策略，而數位轉型除了運用新興的數位科技、雲端運算以及混合式架構之外，善用邊緣資料中心也將為企業帶來更多的加值，藉由體質翻轉贏得更多競爭力。