台灣富士全錄推Fujifilm新機 攻噴墨數位印刷市場

一直在數位印刷有領導技術或設備發表的台灣富士全錄，今年在TIGAX台北國際印刷機材展中與母集團資源整合，發表搭載新型吸氣式送紙系統、AI人臉辨識技術的數位印刷機Versant系列新產品，同時也引進市面上輸出速度最快的Fujifilm Jet Press 750S，二款新機分別採用「碳粉」及「噴墨」技術，跨足數位印刷二大技術舉動特別受到注目。

根據國際市場研究機構IDC數據顯示，以碳粉技術見長的富士全錄在台灣數位印刷市場長期維持60~70%左右的市占率，不過碳粉技術與噴墨技術在紙材應用、量產成本各有優勢及不可取代的特性，此次台灣引進母集團Fujifilm B2張頁式數位噴墨印刷機後，富士全錄將能提升噴墨產品線的完整性，服務在地客戶。

台灣富士全錄產品行銷處經理徐立表示，碳粉技術對紙材適用性範圍較廣，在加熱加壓成像過程中對於各種紙材的附著度較佳，且單一少量印刷成本較低，較能符合印刷業者大多時候少量多樣的需求，是成為市場主流技術的主因。不過，噴墨技術在輸出品質較接近傳統印刷，卻能填補傳統印刷無法滿足的少量多樣客製化市場。

此次引進Fujifilm Jet Press 750S每小時3,600張的生產力，是目前市場上最快的B2張頁式數位噴墨印刷機。同時，此機型所使用的新一代Samba列印噴頭，噴射頻率從25kHZ提升至33kHZ，並且採用精密MEMS(微機電系統)，讓設備在高產能的同時，能保持高準確對位技術及1200 x 1200 dpi的原始解析度，符合月印量需求龐大的印刷業者。

此外，台灣富士全錄本次發表全新一代Versant 3100i Press及Versant 180i Press，二款新機搭載AI人臉辨識技術、新型吸氣式送紙系統，為Versant系列機種再創技術上的突破。根據富士全錄統計，Versant系列量產型設備在全亞洲安裝台數逾7,600台，全台總安裝數逾700台，在台灣彩色數位印刷市場不分品牌的機種銷售更是長期維持第一名，是富士全錄主力機種之一。

台灣富士全錄產品經理石晏表示，新一代Versant機型採用最新版本GX Print Server 2.8的AI偵測技術，在輸出過程中能自動辨識人臉進行柔焦效果處理，使膚色影像品質平順。而運用自動校正功能，能協助業者更快速進行對位精準度及影像品質管理的操作，降低輸出過程中所需花費的人工調整操作時間。

為進一步提升印刷效率，協助客戶避免生產流程中斷造成營業損失，新款Versant系列引進最新吸氣式送紙系統 (Air Suction Feeder)。根據台灣富士全錄內部實測數據，相較傳送紙輪結構系統設計，吸氣式送紙夾紙率下降約83%，也可延長零件壽命達7倍，對紙張處理能力也因此大幅提升。相較於前一代機種，新款Versant系列長原稿單面列印最大尺寸達1,200mm，增加近2倍，列印產能也提升了2至2.5倍，有效協助企業用戶在輸出應用範圍擴大的情況下，降低人力控管成本及設備維護成本。

台灣富士全錄於TIGAX宣佈將引進母集團FUJIFILM噴墨數位印刷設備Jet Press 750S，受限疫情透過遠端連線揭開面紗。圖／業者提供

台灣富士全錄本次以「享印」作為展出主題，既為享受印刷帶來的多元性，也為印出想印的所有想像，希望讓使用者能夠實際感受印刷所能帶來的價值。而身為印刷市場龍頭品牌，台灣富士全錄將持續致力於結合數位印刷技術及應用，提供符合市場所需之多元解決方案。