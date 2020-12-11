HPE透過 GreenLake提供全球最強大的高效能運算解決方案

加速主流企業採用 讓任何企業執行最棘手的工作負載

Hewlett Packard Enterprisse(HPE)12月11日宣布將透過HPE GreenLake，以服務方式提供市場領先的高效能運算(HPC)解決方案，以加速主流企業的採用。HPE GreenLake雲端服務中的HPC解決方案能讓客戶獲得更敏捷、更靈活、按使用量付費的雲端體驗，同時使用HPE備受推崇且領先市場的HPC系統。這個靈活的服務型平台可以在客戶的內部環境或主機代管中心中運作，幫助任何企業處理最棘手的運算與資料密集型工作負載、執行AI與ML計畫、加速獲得洞見，並創造新產品與體驗。

新服務解決了以往部署HPC所面臨的複雜性與成本問題。它會依照不同規模的專用型HPC系統、軟體、儲存與網路解決方案來提供完全代管且預先綁定的服務。客戶可以在自助式服務入口網站預訂這些服務，只要點幾個按鍵就能為工作負載選擇合適的配置，並在14天內開始使用服務。

「資料以驚人速度增長，加上人工智慧與高效能資料分析的發展，使得各種規模的企業對HPC的需求與日俱增，包括財星五百大企業與新創企業」，HPE資深副總裁暨 HPC與關鍵任務解決方案(MCS)總經理Peter Ungaro表示。「藉由將市場領先的HPC解決方案包裹成預先配置好的簡易服務，並透過HPE GreenLake提供，幫助企業控制成本，並提升治理性、擴充性與敏捷性，我們將徹底改變這個市場。新HPC雲端服務能帶給所有企業最強大的HPC與AI功能，並獲得更多洞見，幫助他們進行重大研究，並達到優異的客戶成效。」

透過隨選即用、完全代管 為主流企業提供功能最強大HPC產品組合

HPC解決方案具備強大的運算能力，並提供建模與模擬功能，能將複雜資料變成數位模型，幫助研究員與工程師了解資料在真實世界中的樣貌與運作方式。HPC也提供最佳的AI與資料分析效能，因此能提升可預測性。這些功能可解決各種難題，包括開發疫苗、預測天氣狀況，以及改善汽車、飛機、個人和消費用品(例如洗髮精和洗衣粉)的設計。

根據Intersect360 Research的調查，為因應不斷增長的資料量，2024年HPC市場成長率將超過40%，且營收將達到550億美元。HPC能更有效率地處理與分析所有資料，包括來自新應用程式與端點的資料，例如AI訓練模型與邊緣裝置。

然而，傳統HPC系統的部署與管理方式不僅昂貴、複雜，而且需要耗費大量資源。根據Hyperion Research研究，系統成本、與電力和散熱相關的營運成本，以及缺乏專業HPC技術人員是採用HPC的最主要考量。

透過HPE GreenLake雲端服務提供頂尖的HPC解決方案，HPE讓HPC專案部署速度加快75%，並減少40%的資本支出1，進而提供更便利的HPC體驗。不論是在企業內部或主機代管中心，企業可以在任何資料中心部署這些服務，以按使用量付費的方式獲得完全代管的服務。如此一來，企業可以更專注於推動專案，並更快利用資料獲得洞見與進行創新。

HPE GreenLake雲端服務中的高效能運算(HPC)解決方案

初期，HPE將提供基於HPE Apollo系統的HPC服務，並結合建模與模擬工作負載專用的儲存與網路技術。此服務將利用主要的HPC軟體來管理HPC工作負載，並支援HPC專用的容器與調度工具，同時提供HPC叢集管理與監控功能。未來，HPE將於服務型產品中整合HPC產品組合的其他產品。

客戶可以選擇不同配置規模的服務組合，並在14天內取得完全代管的服務。

客戶可以利用以下服務，輕鬆管理與部署HPC服務，並控管相關成本。

一、HPE GreenLake Central：為客戶提供進階軟體平台，以管理與最佳化HPC服務。

二、HPE自助式服務功能儀表板：讓使用者利用點擊功能自行執行與管理HPC叢集，而不會影響工作負載的運作。

三、HPE使用量分析：透過HPE GreenLake的計量功能，提供完整的使用量與成本分析資料。

四、HPC、AI與應用程式服務：將HPC工作負載標準化並打包至容器中，讓使用者更輕鬆地將資料現代化，並簡化資料的傳輸與存取。專業人員可以利用此原廠預設的流程，迅速將應用程式搬移至容器平台。

從研究室到產品開發：提升準確性、產品設計與品質

總部設於瑞典與中國的自駕車解決方案軟體開發商Zenseact利用HPE GreenLake上的HPC解決方案即服務來建構模型與進行模擬，以分析從全球車輛測試與軟體開發中心的網路收集到的數百PB資料。此解決方案幫助Zenseact建置模型並模擬自駕體驗，以開發出能確保行車安全的次世代軟體。

「Zenseact的使命是改善先進駕駛輔助系統(ADAS)與自駕車，以開發出可靠靈活的解決方案，藉此挑戰技術創新的極限，並提供更棒的駕車體驗，」Zenseact資訊長Robert Tapper表示。「透過HPE GreenLake部署HPE的高效能運算解決方案即服務，我們可以根據測試車輛的行車資料進行每秒1萬筆的模擬作業，更快獲得軟體設計所需的洞見，以實現安全自駕車的願景。」

其他企業使用案例

一、打造更安全的汽車：汽車製造商可以模擬與測試車輛功能，以改善車輛設計，例如模擬不同輪胎橡膠的性能，或藉由模擬車禍來測試衝擊力對駕駛和乘客的潛在傷害。

二、使用環保材料改善製造流程：透過模擬尋找可替代鋁和塑膠包裝的環保材料，以提升使用效益和降低成本。

三、在金融市場上迅速做決策：金融服務市場的步調很快，因此迅速準確的洞察力很重要。財金分析師可以在毫秒內預測重要的股市趨勢與交易，甚至改善風險管理。

四、加速開發新藥物：研究室的科學家與藥廠可以進行複雜的模擬，了解生物化學的交互作用，為疾病開發新藥物。

五、加速開採石油與天然氣：透過模擬與專業震測資料分析，準確找到更多的油層，並決定合適的開採時間和地點，以降低開採的安全風險與成本。

透過專屬的HPC合作夥伴生態系統，獲得最佳HPC體驗

HPE擁有強大的HPC合作夥伴生態系統，能幫助企業在任何資料中心為各種工作負載部署解決方案。HPE的合作夥伴包括：

主機代管中心：客戶可以選擇在主機代管中心部署HPC系統與設備，以節省內部空間，並透過HPE GreenLake遠端使用這些服務。 HPE的HPC主機代管合作夥伴能提供可擴充且節能的資料中心，包含 atNorth (前身為Advania資料中心)、CyrusOne及ScaleMatrix。

獨立軟體廠商(ISV)：HPE與Activeeon、Ansys、Core Scientific及TheUberCould等合作夥伴共同提供解決方案，以滿足各種軟體應用需求，例如自動化、人工智慧、資料分析、區塊鏈、電腦輔助工程設計(CAE)與電腦輔助設計(CAD)，幫助客戶加速製造流程、工程設計與產品設計。

HPE結合兩大頂尖平台的力量

HPE GreenLake雲端服務提供可在內部、邊緣或主機代管中心運行的靈活服務型平台，為客戶的數位轉型計畫奠定穩固基礎。HPE GreenLake集結了雲端的簡便性與靈活性，以及混合IT的治理性、合規性和可視性。此業務集團的合約總金額已突破40億美元，並為全球各產業的客戶提供支援，包括近期成為HPE客戶的Kern County inCalifornia、Nokia與YF Life Insurance International Ltd。

根據Hyperion Research的HPC廠商伺服器市占率報告，HPE的HPC產品持續獲得企業青睞，使得HPE成為HPC市占率最高的領導廠商。HPE的HPC部門最近也協助許多客戶推動研究專案與其他研發計畫，包括NASA、美國能源部洛斯阿拉莫斯國家實驗室、澳洲帕西超級運算中心、石溪大學與歐洲高效能運算共同計劃。

出貨狀況

首批搭配HPE GreenLake雲端服務的HPC解決方案將於2021年春季於全球出貨2。未來，HPE將於搭配HPE GreenLake雲端服務的HPC解決方案中增加更多技術，包括Cray運算、軟體、儲存與網路解決方案。所有HPE GreenLake雲端服務，包括HPC，都可透過HPE通路夥伴計畫取得。

1資料來源：HPE委託Forrester Consulting進行的研究報告：HPE GreenLake的總體經濟效益，2020年5月發布。

2 如要了解各國家的供貨狀況，請與當地HPE GreenLake業務團隊聯絡。

關於慧與科技

慧與科技公司是邊緣至雲端的平台即服務領導廠商，幫助企業從資料中萃取出有用的分析資料，加速創造業務成效。數十年來，HPE致力於打造創新未來與創新的生活與工作方式。憑著這些經驗，HPE開發出獨特、開放式且智慧化的技術解決方案，並為雲端與邊緣提供一致的使用經驗，幫助客戶開發新商業模式、導入新方法，並提升操作效能。如需更多資訊，請至www.hpe.com